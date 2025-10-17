Opinió | LA SOBRETAULA
Una primera pedra com una llosa
La setmana passada va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera pedra del futur edifici que agruparà els serveis territorials de la Generalitat a Manresa. Aquest és un projecte llargament esperat que simbolitza la voluntat de consolidar la capitalitat de la ciutat dins la Catalunya Central. Tanmateix, més enllà de la bona notícia institucional, el projecte arquitectònic presentat mereix una reflexió profunda. El nou edifici, d’aspecte marcadament modern, amb línies dures i materials contemporanis, es desmarcarà de manera sobtada de l’entorn patrimonial que l’envolta. Allà on la ciutat mostra alguns dels seus elements més carregats d’història i entitat, s’hi aixecarà una construcció que, lluny de dialogar per integrar-se amb l’espai, sembla voler-s’hi imposar. Hi ha qui defensa que la modernitat ha de trencar amb allò preexistent i fer-se notar per sobre del passat. Però és un error confondre innovació amb dissonància. Les ciutats que respecten el seu paisatge urbà històric i consolidat són capaces d’incorporar l’arquitectura actual amb sensibilitat, fent que el nou sumi sense eclipsar el vell. A Manresa, això és especialment rellevant, ja que la força del seu patrimoni no hauria de raure només en obres singulars, sinó en la seva harmonia i en la coherència amb un entorn fàcilment assimilable i recognoscible. Un edifici públic en aquest indret segurament no és la millor idea, però ja posats hauria d’haver estat una oportunitat per demostrar que una obra nova pot ser respectuosa amb la vella. En canvi, sembla que s’ha optat per la notorietat, com si calgués cridar l’atenció, com es va fer amb la Seu amb la plaça de la Reforma, el matusser pont de Sant Ignasi, els blocs d’habitatges de coloraines del seu costat o més enllà la façana del nou museu. I tot apunta que el projecte del nou Arxiu Comarcal sobre el Call Jueu seguirà el mateix camí. A l’altre extrem trobem decisions encertades com el Conservatori a l’antiga fàbrica Balcells, exemple que es podria haver seguit per fer uns nous jutjats a l’estil fabril de vora el riu. Aquesta repetició d’errors evidencia una manca de visió global de l’estètica, la funcionalitat i els usos que ha de tenir el centre de Manresa. Cada edifici nou es concep com una peça independent, sense una mirada conjunta i el resultat és un mosaic fragmentat, on el patrimoni històric perd protagonisme davant d’una successió d’edificis contemporanis que competeixen per destacar a major glòria dels seus creadors.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»