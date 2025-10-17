Opinió | des del meu costat del prisma
Poder tou
Després de la signatura per part de Donald Trump de l’intercanvi de presoners entre Hamàs i Israel amb tota una rècula de països europeus i àrabs d’observadors convidats en Donald va tenir una de les seves ocurrències per recordar a Pedro Sánchez el 5% del PIB en defensa.
Aquest ja famós 5% que el mateix Sánchez ha fet saber, que l’exèrcit no sabria com gastar-lo. Entenc que va voler dir gastar-lo de manera rigorosa perquè si comencem a comprar míssils a tord i a dret ens els podríem arribar a gastar, fins que n’hauríem de comprar de nous per substituir els vells caducats.
Els països del nord-est d’Europa veuen el perill Rus a la seva vora i això els fa més propensos que els països del sud a gastar en armament. Els del sud la nostra guerra és una altra, és com controlar les nostres fronteres per evitar que les màfies que trafiquen amb persones deixin de fer-ho. La manera que fins ara s’ha mostrat més eficaç ha estat la d’augmentar la despesa en cooperació amb els països d’origen.
Aquí, la gran diferència i alhora la gran oportunitat d’Europa. Els Estats Units de Trump han abandonat la cooperació, per ell és un cost inútil, no creu en el poder tou, ell només creu amb el poder de la força, ja siguin aranzels, ja siguin armes. Europa aquí té una gran oportunitat, la cooperació amb africà, si es fa bé, es pot convertir en el futur en pau i prosperitat per a tots.
L’Àfrica és un continent immens que té molt per aportar al món del segle XXI. Només cal que pensem en les seves potencialitats en energètiques renovables. L’energia solar que pot sortir de l’Àfrica és immensa, potser Trump que tant li agraden les energies fòssils, n’és conscient, i per això no en vol sentir a parlar. També cal pensar en la quantitat ingent de minerals que hi ha a les seves terres. Però la veritat és que Europa va tard, els xinesos se’ns han avançat, però, així i tot, encara queda camí per córrer.
Espanya és un país que dedica un 1% en polítiques de cooperació, i ha aconseguit ser un país respectat en tots els fòrums internacionals. Si en lloc de dedicar el 5% en armament el dediquéssim a cooperació segur que seríem el primer país donant i molt probablement un dels països més segurs del planeta.
Sovint oblidem que el poder tou, diplomàcia amb diners, és molt més efectiu que el poder militar, sens dubte la gran oportunitat d’Europa.
Òbviament, avui amb els autòcrates arrauxats que dominen les grans potencies, estem tots en perill, però el que queda clar és que si decideixen anar a matadegolla poca cosa podrem fer la resta, la seva capacitat de destrucció és immensa, i això ja són figues d’un altre paner.
