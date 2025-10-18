Opinió | TRIBUNA
De Viladordis a la Fàbrica Nova
És una bona notícia que l’Ajuntament hagi tret a concurs el projecte de redacció i direcció d’obres de la Fàbrica Nova. Les feines s’avaluen en 1,9.- M€ i el termini per a presentar-se s’acaba el pròxim 28 d’octubre. Es tracta d’un projecte estratègic de cabal importància per al futur de la ciutat i comarca.
D’una ullada ràpida als plecs de condicions tècniques (més de 50 pàgines) es dedueix que el projecte està bastant ben detallat. Amb tot, s’hi troben a faltar un parell d’oportunitats lligades a les «fronteres» del projecte. Pel cantó de baix, amb la Via St. Ignasi, i per dalt, amb l’Av. Francesc Macià damunt del túnel dels FGC, just després de l’estació de Viladordis.
La primera omissió està lligada a la possible solució energètica necessària per a fer funcionar l’edifici que per llei ha de ser NZEB (Nearly Zero Emissions Builgding). Sembla que caldria informar els concursants que per sota de la via St. Ignasi hi passa el torrent-claveguera que ofereix una bona oportunitat de climatitzar el conjunt del recinte amb hidrotèrmia. Sense aquesta informació la solució estàndard seria geotèrmia, més cara i menys eficient. Resulta que fer l’intercanvi de calor amb aigua de claveguera, que sempre va calentona, augmenta molt l’eficiència de les bombes de calor. Es tracta d’una pràctica que malgrat que soni rara, és molt estesa l’Europa freda. L’estalvi energètic per tota la vida dels edificis fora considerable.
La segona, potser més greu perquè pot condicionar molt els dissenys. Es tracta de l’existència d’una estació de tren a menys de 300 metres de l’edifici principal. Oi més amb possibilitats d’esdevenir un tren-tram d’abast comarcal. Es tracta d’un recorregut més curt que de St. Domènec a Crist Rei (Pl. Neus Català). Certament hi ha un xic de desnivell, però amb uns 30 metres de túnel travessant de l’estació al parc de St. Ignasi (a la rasant de la llar d’infants Picarol) i possiblement unes escales mecàniques, s’aconseguiria un accés diàfan i de gran potencial.
Hauria estat encertat tenir previstes i preestudiades aquestes dues possibilitats, però Déu nos guard d’un «ja està fet». No es tracta ara de corregir aquests plecs de condicions, ja que no és tard per informar d’aquestes possibilitats als concursants. En un projecte urbà les «fronteres» són el nexe de relació amb l’entorn i no es poden negligir.
