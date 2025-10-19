Opinió
El clam dels silencis
Des d’aquest divendres i fins el proper diumenge, Manresa i Navarcles acullen la 21ena edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM. Els films protagonistes de les sessions inaugurals dels dos darrers anys van acabar sent mereixedors de l’Oscar al millor documental; això certifica que la direcció del certamen està fent una molt bona feina, situant l’esdeveniment cinematogràfic entre els millors; però hi ha un aspecte desconcertant, com a fet palpable de que el festival assoleix el seu objectiu més important, el de remoure consciencies i provocar la reflexió social, que potser ha passat desapercebut.
Hi ha festivals que reben grans ovacions, alguns s’envolten de mediàtiques escenes de glamur, altres generen intensos debats; El CLAM té una mica de tot plegat i un aspecte tan particular com extraordinari: provoca silencis. Al final de les projeccions de les dues pel·lícules abans esmentades, amb la d’obertura d’aquest any i moltes de les que s’han exhibit i s’exhibiran durant els propers dies, el públic que omple la sala no ha reaccionat amb l’aplaudiment immediat o el rebombori de comentaris habituals després d’una estrena; ha protagonitzat un silenci glaçat en el que s’escolten les mirades incomodes, deixant sentir els pensaments més íntims, entorn una corprenedora i crua realitat que els hi acaben d’engaltar en pantalla gran.
Individualment seguim observant sense immutar-nos, mitjançant el mòbil, la tablet o l’ordinador, com el món s’enfonsa al nostre voltant; a la pantalla del televisor de qualsevol bar veiem, sense deixar anar el got, com la vida humana es tractada sense cap valor. Però quan ens ho mostra el cinema, en aquells moments de connexió intima entre l’espectador amb el talent i el missatge de denuncia del creador audiovisual, quan s’apaga el projector i podem sentir al nostre voltant les consciencies d’un grapat d’ulls que han vist la mateixa realitat; el sentit de culpabilitat provoca uns instants d’incòmode silenci, amb la necessària sacsejada que ens obliga a mirar a les persones que tenim al costat, prenent la decisió de fer-hi alguna cosa.
En un temps en el que hem oblidat la memòria històrica, hem normalitzat la injustícia i els desequilibris socials, acomodant-nos en la fràgil bombolla del benestar i la falsa llibertat que ens han fet creure; el CLAM ens arriba, molt més enllà d’un ja prestigiat certamen cinematogràfic, com una eina de lluita i reivindicació per remoure consciencies, una pantalla oberta a canviar el món. Son dies per escoltar els colpidors silencis que ens fan adonar de la necessitat d’aprendre de la diversitat, per defensar la humanitat davant de la violència. aquesta és la necessària màgia del cinema, la gran raó d’existir del CLAM.
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes
- Pilar Tomé, advocada experta en herències: «Acceptar una herència pot sortir molt car si no ho fas bé»
- La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost