Opinió
El fanfarró que controla la porta de l’infern
«Abandoneu tota esperança, els que entreu», diu el rètol sobre les portes de l’infern a l’última escena de la Divina Comèdia que va escriure Dante Alighieri. Poc s’imaginava l’autor florentí que la terrible frase inspiraria escriptors universals com Anton Txèkhov, al seu conte «El cínic», o Aleksandr Puixkin, a la seva novel·la en vers «Eugeni Oneguin». També va inspirar l’escultor polonès Wictor Tolkin per a crear la porta commemorativa del Museu del camp de concentració de Majdanek, com a símbol de la frontera entre el món dels vius i els morts. I encara podem afegir que Lenin va utilitzar la frase al seu article «Sobre la fracció dels partidaris de l’otzovisme i la construcció de Déu». Podeu comprovar-ho a la Wikipedia, que és d’on he tret tot això cercant algú més edificant, intel·ligent i humà que no pas Donald Trump a l’hora de fer seves les terribles paraules del Dant, i aplicar-les amb tota la fatxenderia il·limitada de què és capaç i no es cansa de demostrar. Els aquelarres muntats a la Kenésset, el Parlament israelià, i a la ciutat turística egípcia de Sharm el-Sheikh (autodenominada «Ciutat de la Pau», fortalesa geopolítica amb una muralla de formigó i filat de 36 quilòmetres), van convertir el dantesc personatge nord-americà en president mundial per la gràcia dels aranzels i el supremacisme militar. No passava per la porta, inflat com estava després de tanta comèdia burlesca protagonitzada pels seus vassalls, entre d’altres, europeus, àrabs i musulmans, amb l’aclaridora i inquietant absència dels principals implicats: Israel i Hamàs. No hi ha imatges que ho demostrin, però és versemblant creure que algú el devia veure aquella nit recitant amb posat hamletià el text complet de la inscripció sobre les portes de l’infern: «A través de mi s’entra a la ciutat del dolor, /a través de mi s’entra al dolor etern, /a través de mi s’entra entre el poble perdut./ La justícia va moure el meu alt Creador; / el poder diví, / la saviesa suprema i el primer amor em van crear./ Abans de mi no hi havia coses creades/ excepte les eternes, i jo persevero eternament./ Abandoneu tota esperança, els que entreu». Intenteu imaginar l’escena, i esgarrifeu-vos veient el personatge gaudint amb la contemplació del món sencer amorrat als seus peus. No és la primera vegada que tenim el mal somni, perquè, a banda la massacre de Gaza, també hem vist l’estil que gasta per «pacificar» Ucraïna o Veneçuela, expulsar immigrants o desmuntar la ciència mèdica i la investigació acadèmica, entre d’altres. No se n’amaga de l’esperit que l’anima: «primer la força; després la pau». Va anar d’un pèl que guanyés el Nobel, però no té pressa: diu que és ell qui controla la tercera guerra mundial, és a dir, les portes de l’infern.
