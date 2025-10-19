Opinió | TRIBUNA
La gran revolució
«El que és revolucionari de veritat és no convertir-se en un fill de puta». Així m’ho va deixar anar Quique González, conversant sobre el seu nou disc, ‘1973’. Com que en diverses de les seves cançons parla d’amor, amistat, lleialtat, dignitat...jo li vaig comentar que, aplicant tot això, més el respecte, l’afecte o l’humor, semblaria que això de conviure no ha de ser tan complicat. Però ell ho va resumir de manera més contundent. I encertada. Perquè aquesta frase crec que defineix les coordenades per moure’s en un món del qual intenten apoderar-se dels matons de la classe. A tots els nivells. Pot ser el president del país més poderós del món, que amenaça amb militars els seus compatriotes; el responsable d’un genocidi que ens fa vergonya com a éssers humans; o un dictador que envaeix països perquè té somnis humits d’un passat imperial. Però també el company de feina que difon bulls sobre la immigració, o la senyora que en un supermercat de Madrid li va dir a Miki Núñez que tant de bo una bomba acabés amb tots els catalans.
També són matons els apòstols de la doctrina que considera els impostos un robatori de l’Estat; i més repugnants encara si han marxat del país per no pagar-los. Què cal dir d’alguns -i algunes- que fan escarni de l’activisme ciutadà; inclosos els que, emparats en l’anonimat de les xarxes socials, aprofiten la presència de dones en una flotilla d’ajuda humanitària per vomitar tota la caspa i la frustració del masclisme recauxut. Total, que a la vida no sempre és clar cap on volem anar ni com volem ser, però es pot encertar a través dels exclosos. Jo, per descomptat, no em vull assemblar a cap d’aquests. I, encara que soni naïf o kumbaià, penso seguir cuidant la gent que vull, escoltant els que no pensen com jo, empatitzant amb els que les passen canutes, sigui en una guerra llunyana o perquè al meu barri no poden pagar el lloguer. I penso, sobretot, a superar la por, o la mandra, a significar-te i que caigui una pluja d’improperis. No hi ha temps per amagar-se. Que s’hi amaguin.
