Opinió

Emma Riverola

Emma Riverola

Res a celebrar

Trauma i ferida, això és el que impregna Israel i Palestina. En el cas de Gaza, una desolació tan absoluta que qualsevol cementiri sembla un indret més habitable. Si parlés la terra, trigaria dies a nomenar les desenes de milers de morts d’aquests dos darrers anys. Bombardejos indiscriminats, fam provocada, tirotejos tan lúdics com cruels… Totes les anomenades lleis de la guerra han estat transgredides per Israel davant la indiferència de bona part de la seva ciutadania. Els israelians beuen d’un antic trauma renovat constantment. El seu país és poderós, però la iniquitat de l’agressió i l’ocupació també hi impacta, un bumerang carregat de por i d’inseguretat. Palestina és una ferida oberta. Una nafra tan profunda i extensa que costa imaginar si algun dia podrà guarir. Es devorarà a si mateixa víctima del turment? S’imposarà el desig de venjança? Tots dos pobles, modelats per un duel tan antic i tan present. Avui, les xifres de la mort no són comparables entre l’un i l’altre, però les llàgrimes per un fill mort poc saben de números. Impossible no emocionar-se davant l’alleujament palestí per l’alto el foc. Impossible no commoure’s davant del retorn dels éssers estimats. Tot i així…

Les condicions d’alliberament dels ostatges israelians i dels presos palestins resulten reveladores. Aquesta alegria immensa i onejar de banderes com a rebuda als jueus contrasta amb la ja tradicional prohibició de festejos a les famílies palestines. Israel prohibeix celebrar el retorn d’un pres sota amenaça d’empresonar tota la família. L’acusació: exaltació del terrorisme. Així de fàcil és convertir-se en pres a Palestina. Així de fàcil és podrir-se durant anys a les presons israelianes, esperant un judici que no arriba i patint maltractaments. Fins i tot sent un nen. El veto a la festa és un detall menor? Sens dubte, l’alegria també es pot expressar en silenci. Però hi ha una cosa demolidora en l’exigència. La constatació que tu, palestí, no tens res a celebrar.

