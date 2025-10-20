Opinió | de burxot
La gestió de les expectatives
La temporada 2023-2024, el Covisa Manresa va incorporar l’entrenador Paco Cachinero per liderar un projecte de tres anys que tenia com a objectiu tornar el club a la Segona Divisió A de futbol sala. Ja en aquella primera temporada, l’equip va proclamar-se campió del Grup tercer de la Segona Divisió B i va tenir a tocar l’ascens. L’any passat, l’equip va començar bé, però sense la regularitat i l’eficàcia de l’anterior. La Junta directiva del club va fer remoure a la plantilla, primer, i al cap de poc dies, va substituir l’entrenador. Els canvis no van tenir els efectes desitjats i l’equip va quedar fora dels llocs de promoció. De cara a la temporada actual, la directiva va situar a la banqueta Antonio Mesa i va escometre una renovació profunda de la plantilla. Després de sis jornades transcorregudes, el Covisa Manresa és el cuer del grup sense haver sumat encara cap punt. Ha fet bons partits, en què s’ha avançat en el marcador —com a la pista del líder Mataró—, però els ha acabat perdent tots.
No tinc prou elements, ni coneixement suficient per explicar què li passa al Covisa Manresa i als seus jugadors. Però, no és una situació que se’m faci estranya. Tot sovint, donem per descomptat resultats abans de jugar. Es dona per fet que si aquest diumenge guanyem al camp del líder, la jornada que ve apallissarem el cuer a casa. I l’esport no funciona així. Si, efectivament, fem que se n’endugui un cabasset, és perquè hem sabut fer valdre les nostres virtuts per contrarestar les seves i hem sabut amagar les nostres febleses per fer emergir les seves.
Hi ha una veritat que s’oblida sovint. I és que a l’esport —i per tant a la vida!—, tant si és individual com col·lectiu, només som el que demostrem ser en cada moment. La resta, només són expectatives.
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
- França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes