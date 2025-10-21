Opinió
Jordi Ludevid, expresident dels arquitectes espanyols: «Estic lloant la increïble tasca de Marc Aloy, però també dels autors de projectes difícils i de direcció d’obres llargues i enrevessades»
L'exdegà del col·legi català i la Unió professional estatal considera que els projectes impulsats per l'alcalde són els necessaris per a Manresa, una ciutat "que té patrimoni, però no és patrimonial"
Jordi Ludevid, exdegà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), expresident del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) i expresident també de la Unió Professional estatal, ha escrit la tribuna "Passió per la ciutat", sobre els projectes urbanístics que actualment hi ha en marxa a Manresa i sobre la gestió que, a parer seu, n'està fent l'alcalde, Marc Aloy.
Passió per la ciutat
El proppassat 17 d’octubre va tenir lloc el sopar anual de la Demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, una ocasió d’agradable de retrobament amb 125 companyes i companys, de generacions, especialitzacions i procedències diverses. Com ja és tradicional, l’acte va anar precedit per dues visites a dos dels projectes urbans en curs a Manresa, la Fàbrica Nova i l’Anònima. Temps era temps, el Col·legi podia pagar-nos el sopar, però en canvi les AAPP gairebé no oferien resultats. Ara, 50 anys desprès, és a l’inrevés, i l’acte es va cloure amb uns significatius i reflexius parlaments.
Magnífic en convicció, excel·lent en descripció precisa i sobrat de credibilitat il·lusionada, Marc Aloy, arquitecte i alcalde de Manresa, sabia que jugava a casa i 'sho va emportar tot per davant... Estava posant els punts sobre les is, un punt i seguit històric, i també un cert colofó, a una recuperació molt difícil, a un repte històric somiat per tal de recuperar per a Manresa una arquitectura contemporània de qualitat, a la manera d’espurnes regeneradores (no sempre barroques), disruptives, requalificadores. Manresa, que té patrimoni però que no és una ciutat patrimonial (com Girona, Urbino o Florència) ho necessitava. Des de la república i el GATPAC, únicament la llegendària figura de Josep Maria Esquius ens havia enllaçat amb l'arquitectura moderna.
Escoltant la imponent llista de vuit projectes urbans sobre la taula, em vingueren a la memòria les mancances i les dificultats de fa cinquanta anys, quan la nostra generació d’arquitectes començarem a treballar a la ciutat. Quico Mestres, Ton Baraut, Josep M. Sarrate... El que ara tenim i gaudim, aleshores semblava utòpic, proper a l’impossible.
"Passió per la Ciutat" fou el títol d’una magnífica exposició del 1999 sobre l'obra i la persona d’Oriol Bohigas. El títol resumia bé la figura de l’Oriol, però també expressaria amb eficàcia el paper de Marc Aloy els darrers vuit o deu anys, la seva passió per la ciutat, per la urbs, desplegada tal i com els companys de Nova York de l’AIA (American Institut of Architects) m’ensenyaven l’any 2000 en un text de la gorra ianqui que encara conservo: "Architecture as a public policy", l'Arquitectura com a política pública. Poc desprès, l’any 2001, quan vaig conèixer Jaime Lerner, el carismàtic exalcalde ecologista de Curitiba, i expresident de la Unió Internacional d’Arquitectes, recordo que em va dir el següent: “Mai no m’he sentit més arquitecte que quan era alcalde de Curitiba”. Segur que en Marc Aloy ens podria dir el mateix.
Hi ha moltes maneres de ser arquitecte més enllà de la autoria unipersonal en declivi. La arquitectura és una disciplina extremadament complexa i difícil d'explicar, que suporta malament la simplificació i la frivolitat. Estic lloant aquí la increïble tasca de Marc Aloy, però també he de fer-ho de la tasca dels companys autors de projectes difícils i direcció d’obres llargues i molt enrevessades. Sense passió i esforç mai no passa res, sense tenacitat i perseverança, tampoc. Resulta difícil d’explicar fora de la professió el desgast personal enorme, descomunal, que gairebé sempre suposa avui fer un projecte i coordinar amb èxit la seva execució. Un esforç que sovint inclou “guàrdies a les nits”, sorpreses majúscules imprevistes, i també economies de guerra, precàries, molt austeres, les pròpies i les de les obres. I la burocràcia. Ja sé que no em creurà ningú, però les coses son així.
A més, en aquesta aventura hi ha altres arquitectures, no tan notòries i que no brillen tant, però que són profundes i imprescindibles per a la consistència del conjunt: regidors encomiables com Jesús Alonso i funcionaris que hi deixen la pell i en ocasions la salut, intel·ligències col·lectives, autories compartides, inter i transdisciplinàries.
Una ciutat que és sempre un palimpsest. Com els pergamins medievals que es raspaven per ser reutilitzats, el sol urbà també és escàs. Els nous edificis sempre contenen traces del que hi havia abans i no em sembla pas la dissonància (de vegades millor que el mimetisme, recordeu Mozart) el risc més gran, sinó la que, com deia Manuel Solà, seria una arquitectura aïllada, insolidària, com la torre Agbar, que toca a terra amb una actitud despectiva, una solitud rebutjada sempre en els projectes manresans.
Finalment, l'arquitectura és cultura i és sempre un reflex de la societat contemporània. Excepte, naturalment. per a Donald Trump, que pretén imposar un conservacionisme anhistòric, antinatural, il·legal. L’AIA ja li ha dit que no. I nosaltres, com fa Manresa, també diem que no. “Passió per la ciutat”. Moltes gràcies, Marc.
