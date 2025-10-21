Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | XUT A PALS

Adam Majó Garriga

Adam Majó Garriga

Menja’t els rics!

Eat the rich!, és un vell lema de l’anticapitalisme dels 80, popularitzat pels infatigables Aerosmith l’any 1993, que beu d’una frase atribuïda a Rosseau: «Quan la gent no tingui res més per menjar, es menjarà els rics».

Els darrers 30 anys han passat dues coses aparentment contradictòries: ha disminuït la pobresa mundial, a causa del brutal creixement econòmic al continent asiàtic, i s’ha incrementat la desigualtat, arreu però també a les societats considerades desenvolupades. Forbes comptabilitza 3.028 mil-milionaris (en dòlars o euros, tant se val) al món l’any 2025 i OXFAM explica que l’1% de la població del món acumula més riquesa que el 95% sumat. Els superrics són cada cop més rics i la corba de la distribució de riquesa per percentils s’enfila cada vertical per l’extrem dret de la gràfica. I és que si tens una fortuna de diguem-ne 301 milions d’euros disponibles i te’n quedes 1 per les teves despeses corrents, en pots invertir 300 en productes financers segurs, però de rendibilitat moderada, posem un 5% anual, i al final de l’any n’hauràs guanyat 15 més, 40.000 € al dia, sense fer res. Uns diners que, a sobre, amb una mínima enginyeria fiscal, pagaran molt pocs impostos.

Això està posant en perill no només la sostenibilitat del model econòmic, teòricament basat en la competència i la innovació, sinó també la mateixa democràcia, perquè aquests mil-milionaris ja no es conformen a ser rics del cagar sinó que ara volen també governar i dirigir el planeta que creuen haver comprat.

Tant és així que fins i tot el Partit Socialista Europeu, la socialdemocràcia oficial, s’ha fet seu un lema proper al que abans comentàvem: Tax the super-rich. Sí, d’acord, hi ha afegit un súper perquè no sembli que volen apujar els impostos a la classe mitjana; i ho diuen ara que no manen a quasi enlloc (ja sabem que després tenen tendència a la marxa enrere); i també sabem que no tot s’arregla amb fiscalitat, que hi ha una desigualtat anterior en l’accés a la propietat i en la relació capital-treball. Però en això, en la necessitat d’augmentar els impostos a les grans fortunes, hi està d’acord tota l’esquerra, del mig a la punta, i una gran majoria de la població. Doncs ja és hora que ho convertim en la cançó de l’enfadós, en una reclamació constant i creixent que no s’aturi fins que el Parlament Europeu i el Consell de la Unió posin fil a l’agulla. Perquè suposo que aquestes alçades tothom sap que mesures estructurals com aquesta, o es fan a nivell supranacional, europeu en el nostre cas, o són del tot inútils.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents