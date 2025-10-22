Opinió | només és una idea
Trump ja ho deia: Japó ens roba
Què estaves fent el 2015? Si tens més de 40 anys, possiblement no et sembla que faci molt. Les coses que et van impressionar fa deu anys, o que formaven part del teu paissatge, segur que encara et semblen molt properes. Va ser l’any que Junts pel Sí guanyar les eleccions i la CUP va fer retirar Artur Mas en una votació a Manresa que va acabar en empat a 1.515; va ser l’any de l’atemptat a Charlie Hebdo per les caricatures i de l’onada de refugiats per la guerra de Síria. El president espanyol era Mariano Rajoy i el mòbil més venut al món era l’iPhone. Sona recent? Doncs recordem que, el 2015, Donald Trump era presentador d’un programa de televisió des de feia 13 anys.
«The apprentice» era un concurs on ell representava un poder enormement visual quan acomiadava els eliminats: «you’re fired!». Es va començar a emetre el 2004 a l’NBC i ell hi va estar fins al 2015; el 2016 va ser substituït per Arnold Schwarzenegger, actor que va forjar una frase similar que tampoc no l’abandonarà mai («sayonara, baby») i que va esdevenir governador de Califòrnia.
Durant 14 anys, Trump va estar a les pantalles dels espectadors nord-americans amb audiències que, durant les primeres temporades, feien mitjanes de vint milions d’espectadors, amb puntes de 25 o 30 als episodis finals. Els darrers anys les xifres havien caigut en picat, però perquè havien caigut les de tots els programes.
Molt abans d’això, Trump ja havia estat entrevistat dotzenes de vegades per les tres grans cadenes com a empresari suposadament d’èxit. Encara es pot trobar la que devia ser la primera de les moltes que li va fer David Letterman, el presentador més seguit i respectat de la nit ianqui. Era el 1986 i, en pocs minuts de conversa, Trump ja va deixar anar una idea que ara ens ressona: Japó s’aprofita de nosaltres. No ho hauríem de permetre. Ho va repetir durant anys cada vegada que en tenia ocasió: Japó ens roba. La globalització tot just accelerava. Aquells eren els anys de la «toyotization», el pànic general provocat per l’èxit dels cotxes japonesos, inici del declivi industrial que tant ha nodrit els vots trumpistes. Ell ja ho deia.
Dues generacions de ianquis han vist tot això i ho tenen al fons de la memòria. Ara ja no és Japó. Ara és Xina i el món general, des de l’OTAN fins a Zimbawe. Tothom s’aprofita dels Estats Units. Sense la memòria televisiva dels americans, no es pot entendre que Trump guanyi. El primer cop, era el novembre del 2016.
