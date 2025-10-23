Opinió | LA SIMONETA
«Cal tenir ous... ...Per defensar que no sempre cal tenir-los "
Aquest «brillant» titular és del Ministeri del Interior. Actualment, és dirigit per l’«insigne» ministre Marlaska. Un individu acusat per la seva suposada implicació en casos de tortura relacionats amb ETA.
Des del feminisme, es valora que hagi volgut prendre mesures per ajudar les víctimes de violència masclista. Ell ha defensat i ha impulsat millores i ampliacions al sistema VioGén creat el 2007, per Rubalcaba. El sistema VioGén és una plataforma integral per a la protecció de les víctimes de violència de gènere tot oferint-los respostes més eficaces. Algunes de les millores de Marlaska són mesures per reduir els errors en les valoracions de risc, suprimir la categoria «no apreciat» i revisar els criteris per evitar desactivacions prematures. Tot plegat, avenços tècnics que, sobre el paper, pinten bé.
Però les dones continuen morint i Marlaska, sovint és acusat de parlar molt i fer poc. Les seves accions ―com il·luminar algunes seus policials amb colors feministes―, només són visibles i simbòliques. S’ha evitat l’assassinat o violació d’alguna dona gràcies a una façana tenyida de lila?
I arriba el «gran» eslògan: Cal tenir ous... Per defensar que no sempre cal tenir-los. Com s’atreveix a divulgar un titular tan barroer? L’expressió «tenir ous» és col·loquial i popular. L’origen és metafòric i està relacionat amb masculinitat. Els ous fan referència als testicles que, tradicionalment, estan associats amb un mal concepte de virilitat i valentia. El coratge només pot venir d’una entrecuixa masculina? Valentia i coratge són qualitats si les referim a accions nobles. Però si les associem a violència de gènere resulten intolerables i delictives. Actualment, aquesta grollera expressió està molt qüestionada perquè reforça un estereotip de masculinitat que només permet ser valent a qui «té ous». Per a què? Per a violar o matar més nenes i més dones?
Si intentem passar l’expressió a un llenguatge més educat, diríem: «cal ser valent per defensar que no sempre cal ser valent»? No té cap ni peus!
Aquesta vulgar expressió apel·la a un tipus d’home molt concret: el que entén la seva identitat a través de la força i l’agressivitat. Un tipus d’home que hauria de ser qüestionat i sancionat perquè la seva masculinitat és molt tòxica.
El Ministeri de l’Interior ha escollit aquest eslògan barroer, groller i vulgar per arribar als individus barroers, grollers i vulgars capaços de delinquir?
I és que el que cal és coratge moral per reduir a zero els maltractaments, violacions i assassinats de dones. I cal valentia per actuar amb eficàcia contra els delictes.
