Opinió | MIRALLS
Dos edificis que es faran mirar
Aviat, els forasters que visitin Manresa tindran l’oportunitat de conèixer per les arquitectòniques que situaran la ciutat en un lloc privilegiat, per davant de municipis amb una demografia semblant. Una de les perles, la primera que entrarà en servei, és la singular construcció que ha promogut Ampans a La Parada, un equipament que ha estat projectat per l’equip RCR Arquitectes i que en el seu primer dia de portes obertes no va deixar indiferent a ningú. En aquest espai pensat per funcions residencials, formatives i laborals s’haurà aconseguit l’objectiu que un edifici sigui capaç de transmetre uns valors indissociables al perfil de serveis que ofereix Ampans. La segona perla és l’Edifici del Coneixement, ubicat davant mateix de l’Hospital de Sant Joan de Déu, que serà una realitat el 2027 a partir de l’impuls de la Fundació Althaia, la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i la FUB. Amb la col·locació de la primera pedra aquesta setmana, s’ha constatat que aquesta construcció no passarà desapercebuda des del punt de vista arquitectònic. Els autors del projecte, l’equip PMMT, han tingut en compte la integració de l’edifici en un entorn privilegiat i han pensat en la seva polivalència perquè les necessitats actuals no seran les mateixes que d’aquí 25 o 50 anys. Construir ara pensant a mitjà i llarg termini no és massa habitual i això és mèrit de les persones que empenten des de fa anys aquest projecte amb discreció, però amb la perseverança perquè les idees es materialitzin.
Els dos equipaments tenen vincles en comú. Des de diferents prismes, treballaran per millorar la qualitat de vida de les persones. En ambdós casos, l’Ajuntament ha cedit els terrenys per fer-los realitat. Tothom exerceix amb responsabilitat el paper que li pertoca. El nou patrimoni arquitectònic, que ja comença a lluir, ens posa davant del mirall de reptes pendents i que necessiten actuació diligent abans que edificis singulars com la casa Llisach o la torre Carreras siguin irrecuperables. Les accions que, des de fa anys han promogut algunes entitats perquè passessin de propietat privada a pública, no han donat fruit, a vegades perquè les finances municipals estaven sota mínims i d’altres per falta d’interès dels responsables polítics. Altres edificacions a preservar i, a poder ser rehabilitar, com l’antiga església de Sant Francesc o la fàbrica dels Panyos, són propietat municipal i, com a mínim, l’Ajuntament hi ha promogut actuacions parcials per evitar mals majors.
