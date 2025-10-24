Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | TEMPUS FUGIT

Noemí Iglesias Gordi

Noemí Iglesias Gordi

Un altre ERO

Avui és Marelli, però fa setze anys ja ho va ser Pirelli i, no fa tant, Dayco. Les multinacionals arriben sempre amb la bona nova d’escollir un territori amb alt potencial que deixa de ser-ho, tot d’un plegat, un cop se l’ha espremut degudament.

Les grans corporacions desembarquen sempre carregades de propòsits i raons -benintencionats, a priori- per després declarar-se en retirada amb propòsits i raons igualment oposades a aquelles que els van portar fins a casa nostra. Però les lleis i el principi sagrat de la llibertat d’empresa hi tenen dret i, per tant, és legítim: una empresa no és una ONG i se serveix d’uns recursos per assolir uns objectius que sempre són econòmics, i que, no ho oblidem, són els seus i de ningú més, per més que ens expliquin.

Entre l’arribada i el comiat transcorre un cicle de vida amb moltes anades i vingudes, èxits compartits, errors, decepcions o canvis de rumb en les estratègies de negoci de la companyia. L’economia global ens presenta el món com un gran mercat homogeni en un tauler de joc en el qual consells d’administració, presidències i presidències executives mouen fitxa d’acord amb els seus interessos, cosa del tot natural, però sense donar gaires voltes a les conseqüències que aquests canvis de rumb tenen sobre les societats i territoris afectats.

El Bages coneix massa bé aquest degoteig d’indústries especialitzades a fer ghosting, després de molts anys d’implantació al territori: presenten ERO sense massa explicacions i giren cua.

Abans va ser Pirelli, que després de dècades de fabricar pneumàtics a Manresa va acabar tancant portes el 2009, culminant un seguit d’ERO que van marcar una generació de treballadors. Ja podien córrer cap a Itàlia alcaldes, diputats i el mateix president de la Generalitat per intentar reconduir-ho: res de res; política de fets consumats. Avui, el nom és Marelli amb l’anunci d’acomiadament de tota la plantilla i el cessament de l’activitat productiva a Santpedor. No és un cas aïllat ni inevitable: és el símptoma d’un model massa dependent de decisions llunyanes.

La comarca ha resistit i s’ha reinventat molts cops, però les dades són les que són: entre 2018 i 2022 el pes relatiu del Bages en ocupació i riquesa empresarial retrocedeix respecte al conjunt del país, i la indústria concentra l’activitat en poques empreses i subsectors. Això ens fa fràgils i quan un gran grup esternuda, el territori es refreda.

En ple segle XXI, el Bages no pot acceptar que el futur es decideixi a milers de quilòmetres. Ens hi va la cohesió social i la dignitat productiva d’un territori que ha estat columna vertebral industrial del país. Que el pròxim titular no sigui un altre ERO, sinó el d’una inversió que es queda perquè confia en el talent d’aquí.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents