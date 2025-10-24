Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
Seguretat telemàtica
Quan vaig estar de diputat al Congrés, el meu grup em va encarregar ser ponent de la transposició d’una directiva europea sobre la seguretat en les infraestructures crítiques, l’objectiu era garantir el seu funcionament davant d’un atac extern.
El debat es va produir entre finals del 2010 i principis del 2011, és a dir ara fa quinze anys. Recordo perfectament que la discussió era qui havia de defensar que: distintes policies, exèrcit, seguretat pròpia, etc. El llistat d’infraestructures era francament llarg: autopistes, vies de tren, ports, aeroports, preses, centrals nuclears, empreses químiques i un llarguíssim etcètera.
De tota la xarxa elèctrica només es protegia els grans centres productors pel perill de contaminació o perill d’inundació, i la seu de Red Eléctrica Espanyola. Respecte a aquesta, es tractava de protegir-la d’un atac físic a les instal·lacions atès que un atac extern als seus mecanismes de funcionament, a part de molt difícil, en aquell moment era impensable que fes cap mal, ja que REE estava preparada per sectorialitzar qualsevol incidència perquè les alteracions fossin mínimes. Quinze anys després, fa ben poc, s’ha vist que el punt dèbil d’aquesta infraestructura és intern, el canvi en les condicions de produir electricitat ha fet que un incident al sud-oest de la península i el sistema de seguretat de REE es veies superat i deixes sense subministrament a tota la península Ibèrica.
No ha calgut un atac extern, per més militars que tinguéssim a les instal·lacions no s’hagués evitat, i els puc assegurar que en aquella època un incident com el viscut estava previst, però els mecanismes d’autoprotecció de la xarxa feien que es desconnectés una petita part del sistema, no pas tot. Avui caldrà refer tot el sistema de seguretat amb les inversions que calen.
L’altra infraestructura critica que dilluns varen veure la seva vulnerabilitat són els servidors de dades, d’internet. Quan tramitàvem la llei ningú va parar a pensar que calia protegir les centrals de dades. Com a molt parlàvem de les seus centrals dels bancs i els ministeris i ben poca cosa més. Avui la xarxa no és que haguí canviat, simplement que s’ha transformat en una altra cosa. Els servidors no són d’empresa o locals, són transnacionals i avui tres empreses tenen el 60% del magatzem de les dades de tot el planeta. I com més coses anem penjant a la xarxa més vulnerable es torna. Caldrà que a escala global s’articulin els mecanismes de control d’estat d’aquestes infraestructures. Caldrà que siguin organismes independents que res tinguin a veure amb les empreses els que ens donin garanties que les infraestructures suporten el volum de dades que hi circulen.
El 2025 hem de tenir garanties que la xarxa telemàtica aguanta sense incidents, atès que si cau, el món que coneixem se’n va en orris.
