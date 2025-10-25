Opinió | TRIBUNA
Conquerir i defensar la democràcia
El setembre del 1975 es van executar les últimes penes de mort del franquisme. A Manresa treballadors de Pirelli, Lemmerz i Auxiliar Tèxtil Manresana van fer aturades de protesta. CCOO va distribuir un full on condemnava la pena de mort i cridava als treballadors a lluitar per millors condicions de treball i de vida i per la llibertat i la democràcia.
La trobada de diversos fulls per la Guardia Civil va propiciar la detenció de 25 persones sobretot de CCOO i el PSUC. Foren maltractades, torturades i empresonades. A cinc, el jutge els va aplicar la llei antiterrorista, els va enviar a la Model i va remetre els expedients al TOP. La mort del dictador Franco va possibilitar la llibertat dels empresonats i l’any 1977 l’amnistia.
La lluita d’aquells anys , de la classe treballadora i altres col·lectius als centres de treball, als barris i carrers, va aconseguir la democràcia. Ni el rei ni ningú ens va regalar res.
Avui la democràcia està amenaçada. L’extrema dreta voldria tornar a aquells temps foscos sense llibertat i d’autoritarisme. Culpabilitza als immigrants de tots els mals que patim. Criminalitzar a tot un col·lectiu no respon a la veritat i és totalment injust.
Què faríem si visquéssim en països en guerra o on predomina la pobresa? No miraríem d’emigrar cercant una vida digne? El nostre país ha estat un país d’emigrants. Encara ara, joves amb estudis i faltats d’oportunitats o mal pagades, marxen a l’estranger. Els emigrants venen a treballar i guanyar-se la vida. Ho fan mal pagats i en feines que nosaltres no volem fer: al camp, en granges, en escorxadors, en les obres i en la cura de persones depenents. El seu treball crea riquesa i les seves cotitzacions contribueixen al sistema públic de pensions.
Cal gestionar la immigració amb un diàleg a fons de les organitzacions socials i polítiques, cercant consensos i respectant els drets humans. Hem de treballar per la convivència. Els immigrants han de conèixer i comprendre el país que els acull i nosaltres entendre que estem en una societat canviant, plural i diversa.
L’ extrema dreta està contra la classe treballadora. S’ha oposat a la millora de la contractació, a les pujades del salari mínim, a les millores de les pensions i la reducció de la jornada laboral. En aquest cas junt a la dreta espanyola i catalana.
La democràcia es sustenta en les condicions materials de la vida de les persones. Qui te baixos salaris, ha perdut valor adquisitiu, no te un habitatge digne o viu en la pobresa, a l’hora de votar s’absté o escolta les mentides de l’extrema dreta.
Vivim en societats dominades per un capitalisme moltes vegades salvatge que no respecte ni les persones ni la natura. Multinacionals, grans empreses, grans fortunes i la banca tenen uns beneficis espectaculars. Mentre la pobresa creix. Empreses sense escrúpols atien els conflictes venent armes, com passa al genocidi d’Israel amb els palestins de Gaza.
L’alternativa a tot això és lluitar i votar per més democràcia, per una distribució justa de la riquesa, per més drets nacionals, polítics, laborals i socials. Calen partits amb propostes clares, amb actuacions en favor de la ciutadania i amb lideratges exemplars. Partits que generin esperança.
