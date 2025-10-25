Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | VEIENT-LES PASSAR

Josep M. Oliva

Josep M. Oliva

Gent que no oblida els pobres

Fa cosa d’un mes pujava amb un amic meu per la vorera esquerra de la carretera de Vic, i molt a prop ja de la plaça Bonavista, just on hi ha una parada d’autobús, vam veure com a una senyora que volia seure al banc, la vista li va fer una mala jugada i va caure de cul a terra. Vam córrer per ajudar-la a aixecar-se i vam comprovar que la seva caiguda, afortunadament, no havia tingut cap més conseqüència que un bon ensurt. Calculo que en tindria més de vuitanta i anava carregada amb una bossa tot plena, que suposo que també la hauria d’ajudar a perdre l’equilibri. La resta de l’escena és fàcil d’imaginar: parar-nos un moment, un cop reincorporada i asseguda al banc, i demanar-li si estava bé, si necessitava alguna cosa... Va ser llavors quan ens va explicar el què hi feia allà i per què de la bossa.

La senyora esperava que obrissin el local d’una església evangèlica que hi ha just a la vorera del davant i que fa cantonada amb el carrer Joan Jorba. «Jo soc catòlica, no ho soc d’aquella església», ens va dir, i ens va comentar que hi havia estat feia uns dies i havia vist que recollien aliments per a les persones necessitades, i que per això era allà, perquè anava a dur-los una bossa de menjar que els havia comprat. «És per a la gent pobra, i nosaltres també ho som de pobres...» Llavors ens va mirar i com si tingués por d’haver-nos ofès va aclarir «bé, jo ho soc de pobre», i va afegir «però sempre n’hi ha que ho són més, i els hem d’ajudar». De sobte em van venir al cap aquells versos del poema de Nadal del Salvat-Papasseit, «Demà posats a taula oblidarem els pobres -i tan pobres com som-...» I em va alegrar que hi hagués persones com ella que des de la seva humilitat no se n’oblidés, i que pensant en les que encara tenen menys fes l’esforç -econòmic i fins i tot físic- d’anar-los a oferir el poc o molt que els hagués pogut comprar. Com un personatge tret d’una d’aquelles «Pàgines viscudes» del Folch i Torres, aquella senyora ens va donar al meu amic i a mi una lliçó preciosa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents