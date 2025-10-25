Opinió | VEIENT-LES PASSAR
Gent que no oblida els pobres
Fa cosa d’un mes pujava amb un amic meu per la vorera esquerra de la carretera de Vic, i molt a prop ja de la plaça Bonavista, just on hi ha una parada d’autobús, vam veure com a una senyora que volia seure al banc, la vista li va fer una mala jugada i va caure de cul a terra. Vam córrer per ajudar-la a aixecar-se i vam comprovar que la seva caiguda, afortunadament, no havia tingut cap més conseqüència que un bon ensurt. Calculo que en tindria més de vuitanta i anava carregada amb una bossa tot plena, que suposo que també la hauria d’ajudar a perdre l’equilibri. La resta de l’escena és fàcil d’imaginar: parar-nos un moment, un cop reincorporada i asseguda al banc, i demanar-li si estava bé, si necessitava alguna cosa... Va ser llavors quan ens va explicar el què hi feia allà i per què de la bossa.
La senyora esperava que obrissin el local d’una església evangèlica que hi ha just a la vorera del davant i que fa cantonada amb el carrer Joan Jorba. «Jo soc catòlica, no ho soc d’aquella església», ens va dir, i ens va comentar que hi havia estat feia uns dies i havia vist que recollien aliments per a les persones necessitades, i que per això era allà, perquè anava a dur-los una bossa de menjar que els havia comprat. «És per a la gent pobra, i nosaltres també ho som de pobres...» Llavors ens va mirar i com si tingués por d’haver-nos ofès va aclarir «bé, jo ho soc de pobre», i va afegir «però sempre n’hi ha que ho són més, i els hem d’ajudar». De sobte em van venir al cap aquells versos del poema de Nadal del Salvat-Papasseit, «Demà posats a taula oblidarem els pobres -i tan pobres com som-...» I em va alegrar que hi hagués persones com ella que des de la seva humilitat no se n’oblidés, i que pensant en les que encara tenen menys fes l’esforç -econòmic i fins i tot físic- d’anar-los a oferir el poc o molt que els hagués pogut comprar. Com un personatge tret d’una d’aquelles «Pàgines viscudes» del Folch i Torres, aquella senyora ens va donar al meu amic i a mi una lliçó preciosa.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»