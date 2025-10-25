Opinió | a tort i a dret
Per la igualtat, cremem tots els cotxes!
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) projectada a Manresa contribuirà a la lluita contra les desigualtats de gènere. Com s’explica? Doncs pel fet que els homes es desplacen més en cotxe i les dones van més sovint a peu o en autobús; per tant, posar obstacles a la circulació d’automòbils promou la igualació ambulatòria. Si més no, aquest és el raonament que s’explica a la pàgina 78 del Pla Tècnic de la ZBE, a exposició pública, i que recollia ahir mateix aquest diari.
«La reducció de la circulació de determinats vehicles», diu el document, «pot impactar positivament en la reducció de desigualtats de gènere en l’ús de l’espai públic, que pot esdevenir més amable amb les necessitats i usos de la vida quotidiana al llarg del cicle vital». L’automòbil és masclista: tots a peu o en autobús! M’hi hauré de fixar les properes vegades que utilitzi el transport públic urbà: hi ha realment més senyores que senyors en el passatge? Les que ocupen el doble d’espai amb el carro d’anar a comprar, les he de comptar dues vegades? Les dels cotxets de nadó valen per tres? Per què quasi no veig homes defensant un cotxet de nadó al bus que passa pel meu barri? Perquè la majoria de mares amb cotxet es tapen els cabells? Els adolescents que van i venen dels instituts, compten? Preguntes, preguntes, preguntes.
Més preguntes: la ZBE afecta els patinets elèctrics? M’imagino que no, però en aquest cas la pacificació de l’espai públic es queda clarament a mitges. Amb aquests artefactes avançant a tota metxa per les voreres i les places difícilment es podrà parlar de d’un espai públic «més amable amb les necessitats i els usos de la vida quotidiana al llarg del cicle vital», especialment a la part final d’aquest cicle, quan les persones grans se sobresalten en ser afaitades per un patinador desbocat. Als usuaris de bastons i taca-taca que surten a passejar els migdies assolellats els preocupa més la invasió de patinets i bicicletes que l’altre gran avantatge de la ZBE segons el Pla Tècnic: «un impacte positiu específic en la salut sexual i reproductiva». A bona hora!
Que l’aire net faciliti un sexe més saludable és un detall que interessa als que més el practiquen, però aniria bé una precisió: que sigui saludable vol dir que es «funciona» millor? O ens estan dient que passejar en lloc de conduir facilita les oportunitats? Al capdavall, hi ha qui s’ha comprat un gos perquè li han dit que ajuda a lligar quan se’l treu al parc.
