Opinió
Per què, quan som grans, no volem ser-ho?
Ser gran és l’objectiu de totes les persones i els que ho hem aconseguit ens n’hauríem de sentir orgullosos, no sols perquè és una conquesta personal de supervivència, sinó també, perquè és un senyal col·lectiu d’èxit, que la societat ha assolit amb l’esforç de les nostres generacions.
Malgrat això, paradoxalment, moltes persones que són grans rebutgen considerar-se’n. Els motius que influeixen en aquesta falta d’acceptació poden ser: un intent d’evitar l’arribada a l’última etapa vital abans de la mort o la por de patir una malaltia que provoqui una degradació física o mental, que causi dependència. Ambdues raons poden justificar emocionalment aquesta actitud, encara que no tenen cap base racional, ja que, tant de la mort -que és inevitable-, com de la possibilitat de ser dependent, no es fuig negant la condició de persona gran.
Un factor, que sí que és determinant en aquesta no acceptació, rau en el fet que vivim en una cultura gerontofòbica, en què es valora per sobre de tot la joventut, la bellesa i la capacitat productiva per sobre de l’experiència, la saviesa i la producció realitzada, i en què predomina l’antienvelliment i la lluita infructuosa contra el pas del temps, amb cosmètics i, fins i tot, amb cirurgia.
No acceptar-se com a persona gran, però, té un elevat cost personal. La típica frase “encara em sento jove” no deixa de ser és un reflex de la contradicció entre la realitat biològica i l’intent infructuós de no acceptar la vellesa, que provoca una crisi d’identitat, que genera frustració i tristesa, i que no permet redefinir el sentit de la vida en aquesta nova etapa vital.
Acceptar-se com a persona gran, en canvi, no és resignar-se, sinó que dona serenor, coherència, equilibri i permet omplir de significat el paper que hom vol tenir en la vellesa a la societat.
