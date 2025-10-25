Opinió | EL CROQUIS
Ucraïna i les ventades d’aquests dies
Ucraïna queda força lluny de Catalunya i, per tant, els seus problemes polítics són habitualment poc coneguts i comentats. Però en aquests moments és un dels focus de l’atenció política europea i fins i tot mundial. S’hi està jugant el paper que han de tenir els països europeus i especialment organismes com la Unió Europea, que se suposa que hi actua en nom dels seus membres, molts dels quals, individualment, tindrien dificultats per ser presents en tots els àmbits mundials. A Ucraïna, doncs, s’hi està experimentant la pressió de Rússia -que ja va ocupar militarment la península de Crimea l’any 2014- i també diversos territoris fronterers, com la regió de Donetsk, unes àrees que Ucraïna continua considerant que han estat ocupades il·legalment i que s’haurien de reintegrar al territori ucraïnès. Però el més greu és que la pressió russa sobre Ucraïna ja ha passat de l’àmbit estrictament militar a atacs directes a instal·lacions energètiques que han deixat sense electricitat a bona part del país. I això, ara que s’acosta l’hivern, és una amenaça notable que perjudica greument la vida diària de la població ucraïnesa.
El vent fort d’aquests darrers dies ja havia estat perfectament anunciat i el pronòstic no ha fallat gens. La intensitat de les ventades ha estat notable, encara que generalment -almenys fins dijous a la tarda- no sembla que hagin produït estralls perillosos. Senzillament, el vent d’aquests dies es pot dir que ens ha enviat un missatge meteorològic força clar i evident: que l’estiu s’ha acabat i que hem entrat de ple en una tardor que ja veurem com s’anirà desenvolupant. Els homes del temps solen reconèixer que la meteorologia no és una ciència exacta i que els pronòstics no són més que això: diagnòstics fets amb l’experiència prèvia acumulada, però sense la seguretat que es compliran al peu de la lletra. La qüestió indiscutible és que ja som a finals d’octubre, que la llum del sol s’escurça notablement i que aviat només quedaran dos mesos per acabar l’any 2025.
