Opinió | PEDRA SECA
I la Venturós va parlar
Montserrat Venturós va ser elegida alcaldessa de Berga dues vegades. La primera per girar la truita política de la ciutat després anys de governs sobretot de Convergència. Una dècada després la CUP encara mana. Ella ho va haver de deixar abans d’hora en dues ocasions, la primera inhabilitada per la justícia, amb detenció inclosa, per no treure l’estelada del balcó municipal en període electoral. I la segona per raons de salut mental. Una dura depressió la tenallava de manera física i psíquica tal com ella ha explicat valerosament.
Després de plegar per «ansietat i angoixa» ha estat quatre anys en silenci mediàtic. Fa uns mesos es va atrevir a tornar a parlar en públic a un acte de record a Josep Maria Isanta, assassinat a la Patum del 2005. Des de La Nou diumenge va fer una primera entrevista amb Roger Escapa a Catalunya Ràdio. Ja no milita a la CUP. Va patir moltíssim per la detenció dels Mossos i durant la COVID. La seva gran frustració política va ser el procés: «me’l creia tant i em va fer molt mal no culminar-ho». La fe desfermada que practica la va deixar frustradíssima. Ella i tants no van saber veure que tot era una ensarronada col·lectiva. Com a cronista he seguit tot el seu viatge polític. A la Televisió del Berguedà li vaig poder fer la primera pregunta a la nit electoral en la qual va guanyar per una cinquantena de vots a Antoni Biarnés, el candidat de CiU el 2015. En aquest mateix canal vaig entrevistar-la amb la Covid cavalcant diabòlicament. Encara em fa posar pell de gallina evocar-ho.
Tots dos sols al plató, amb una llum tènue, una taula baixa amb una espelma i un únic tècnic a la sala de control que no vàrem ni veure. Recordo sobretot el seu patiment per l’enorme càrrega de responsabilitat (l’hospital comarcal encara era municipal) i s’intuïa el seu sofriment profund de la malaltia psíquica corroint-la per dins.
Després de la seva detenció per l’afer de l’estelada es va tornar a presentar i va tornar a guanyar. Entre altres raons pel factor emocional i l’èpica del pes de la justícia contra ella. I en contra de la seva íntima voluntat. La visita amb el Joan Coma a la presó de Lledoners (el vigatà ajusticiat per allò de trencar ous i fer una truita) ella me l’ha explicat (literal) així: «Vàrem anar a veure al Jordi Cuixart, em va demanar com anava la preparació de les eleccions, li vaig dir que estava sonat i que no em presentaria ni de conya i que em feia molta mandra, però ell em va preguntar si no em pensava que li feia mandra ser allà tancat».
Després, mentre li feia preguntes al debat electoral a l’ACEB del 2019, amb la distància del temps, crec haver sentit de nou que alguna cosa no anava bé del tot. Quins la van empènyer políticament a tornar-hi, tot i ser quasi tots ateus, haurien de fer propòsit d’esmena i aplicar-se alguna penitència.
