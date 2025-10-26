Opinió | Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
Estancament econòmic i demogràfic
Fins la Revolució Industrial, la renda per persona amb prou feines creixia un 0,01% anual, menys d’un 2% per segle. La pobresa era la norma i els canvis en el poder s’esdevenien amb la conquesta violenta i el control d’uns recursos molt escassos. Els imperis xinès i indi s’apropiaven d’excedents agrícoles; Venècia i els otomans gravaven el comerç; i Espanya explotava els jaciments de metalls preciosos del Nou Món.
Al segle XIX, però, el creixement de la renda per càpita es va multiplicar per 30 en relació al nivell preindustrial. El Regne Unit, els Estats Units i Alemanya van passar de produir menys del 10% de la manufactura mundial el 1800 a més del 50% el 1900, mentre les seves rendes per càpita es triplicaven. També la població va créixer a un ritme 10 vegades superior al del període preindustrial. La mecanització i l’augment del nivell de vida, la sanitat i els nous medicaments van allargar l’esperança de vida, permetent que la població mundial es dupliqués cada dues generacions.
Ara, però, el creixement disminueix, la productivitat s’estanca i algunes poblacions comencen a disminuir. Un pis dels anys 60 —amb nevera, cuina de gas, llum elèctrica i telèfon— ens resultaria familiar avui. En canvi, una llar de la dècada de 1870 —amb latrina exterior, pou d’aigua i llar de foc per cuinar i escalfar-se— ens semblaria prehistòrica. El salt de 1870 a 1960 va ser extraordinari; però el d’aleshores fins ara, no tant. El creixement de la productivitat, que se situava entre el tres i el quatre per cent anual en els anys cinquanta, s’ha esvaït fins a nivells propers a zero.
Algunes previsions afirmen que la intel·ligència artificial (IA) impulsarà la producció global en un 30% anual, però la majoria d’analistes esperen que l’efecte real no superi un punt percentual per any. La IA és molt eficient en tasques digitals, però els colls d’ampolla més greus es donen en l’àmbit real. Els hospitals necessiten més infermeres que no pas escàners més ràpids; els restaurants, més cuiners que tauletes per fer comandes; i els advocats han de presentar oralment els casos, més que fer-ho en PowerPoints d’última generació. La gran majoria de les empreses que fan servir IA afirmen que aquesta no ha tingut cap efecte real en els seus beneficis. Fins i tot si la IA continua avançant, els guanys de productivitat poden trigar dècades en arribar, perquè les economies necessiten reorganitzar-se al voltant de les noves eines.
Mentrestant, el deute global ha passat del 200% del PIB fa 15 anys al 250% actual, i supera el 300% en algunes economies avançades. Als Estats Units, el deute total, públic i privat, és del 250% del PIB, el del Japó supera el 380 %, França el 320 %, i la Xina el 300 % si es compten els passius ocults de governs locals i empreses públiques.
En l’era industrial, fins i tot els països destrossats per la guerra podien renéixer amb força: Alemanya després de la Primera Guerra Mundial, la Unió Soviètica i el Japó després de la Segona, o la Xina després d’un segle d’humiliació. Avui, amb la productivitat i la població en retrocés, això és impossible. La propera generació viurà pitjor que l’actual. La frustració i la ràbia dels joves poden acabar esclatant. I sense creixement econòmic ni renovació demogràfica, la conquesta violenta pot semblar l’única via disponible.
Els estats estancats es militaritzen per recuperar territoris i mantenir l’estatus de gran potència. Rússia ataca Ucraïna i, últimament, intimida els països bàltics o Polònia. La Xina podria intentar quelcom similar amb Taiwan. Per a aquestes potències, la conquesta pot semblar temptadora: una manera de captar nous recursos i prestigi; d’incorporar poblacions més riques i permetre als seus líders presentar-se com a constructors d’imperis i no gestors de la decadència. Tant Vladímir Putin, obsessionat amb l’enfonsament soviètic, com Xi Jinping, temorós d’un nou Tiananmen, alimenten la revenja per reforçar el seu poder.
Des de l’any 2000, Rússia i la Xina han multiplicat per cinc la seva despesa militar en relació amb la dels Estats Units, recordant altres períodes en què potències assetjades —Alemanya i el Japó a la dècada de 1930— es van militaritzar amb l’esperança d’imposar-se per la força allà on no podien fer-ho per mitjans econòmics.
La democràcia liberal ha prosperat històricament en èpoques de creixement econòmic. En canvi, no és gens clar que pugui resistir una llarga era d’estancament. Les potències ascendents solen provocar guerres catastròfiques. És el que s’anomena Trampa de Tucídides: quan un poder emergent amenaça l’hegemonia establerta, el conflicte sembla inevitable. Serem capaços d’evitar el conflicte amb una pau geriàtrica? Les societats envellides afronten costos socials creixents, una reserva minvant de joves en edat militar i uns electorats molt adversos al risc. I sembla difícil mantenir un conflicte armat amb poblacions i exèrcits envellits.
En qualsevol cas, el decreixement econòmic i demogràfic plantegen conseqüències profundes. Fan del món un club tancat de potències envellides, envoltades per països estancats. Per evitar el conflicte, res millor que el creixement econòmic. Però quan aquest no existeix, i amb dictadors desitjosos de forjar nous imperis, els mitjans violents solen acabar desplaçant els mitjans voluntaris i cooperatius de desenvolupament social.
