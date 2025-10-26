Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | Amb les garrofes

Josep Huguet

Josep Huguet

Què necessita la indústria

La Generalitat ha encarregat l’informe «Què necessita la indústria catalana» per tal de preparar la redacció del nou Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030. En ell s’intenten abordar reptes com la desindustrialització de les ­economies avançades, la penetració de la intel·ligència artificial, la transició energètica i l’avenç en l’economia circular. L’informe conté una seixantena d’articles agrupats en set grans àmbits: una indústria amb productes i processos sofisticats, tecnològicament complexos, una indústria amb productes, processos i empreses més sostenibles, una indústria amb les persones al centre, una indústria amb infraestructures de suport, els clàssics factors de competitivitat empresarial revisats, una diversificació de l’economia catalana i una indústria amb una societat i una administració properes.

Catalunya mai ha tingut riqueses minerals, ni un sòl especialment favorable a una agricultura o ramaderia altament productiva. Però aquestes dificultats han incentivat l’aprofitament de la posició geogràfica, arran de mar, i la creativitat humana per a liderar totes les revolucions socioeconòmiques de la Mediterrània europea. A l’Edat mitjana amb la revolució comercial que va innovar en el dret marítim dels mercaders i les delegacions dels Consolats de Mar; així com amb la creació del primer banc públic: la Taula de Canvi. Al final del segle XV, la revolta dels remences és la pionera a Europa en eliminar les pitjors càrregues feudals i això permeté l’eclosió d’una pagesia més arrelada a la terra i que encetà la revolució agrària destinada a l’exportació. I finalment, malgrat l’ensulsiada de 1714, la precoç revolució industrial permeté el desenvolupament més important a la península i a la Mediterrània, només comparable al del nord italià.

Avui, al davant d’una nova revolució econòmica, Catalunya no pot deixar-se anar pel pendent d’una societat de cambrers i paletes, amb tots els respectes a les respectives professions. Ha d’aspirar a produir i crear objectes i coneixements que serveixin per millorar el benestar i la prosperitat pròpia i universal. I això, només s’assolirà amb la continua aposta per la indústria que encara representa el 20% del PIB; i que, afegint-hi els serveis a la producció, interioritzats fa uns anys a dins de cada empresa, ja sumen el 50% del PIB. Amb aquesta aposta s’obté una ocupació de més qualitat (menys atur i temporalitat, alhora que majors salaris, i deixa d’atraure’s una immigració disposada a ser explotada en una economia de serveis mal pagats)

L’àmbit industrial és més innovador i productiu que la mitjana de l’economia catalana, i aquest fet es trasllada a un major benestar per al conjunt de la societat i a més cohesió social, més prosperitat compartida i capacitat de reaccionar als canvis. Entre el 2013 i el 2024, la indústria catalana va créixer més que l’espanyola (el 28,1% enfront del 16,5%) i la de la zona de l’euro (14,2%). Entre el 2013 i el 2023, el VAB per ocupat va experimentar un creixement notable en el sector industrial, amb un augment acumulat del 13%, segons l’IDESCAT, superior a la del conjunt de l’Estat espanyol (2,5%) i similar a la de la zona de l’euro (11,1%) i l’alemanya (12,7%) segons les dades d’Eurostat. Pel que fa a la productivitat total dels factors (PTF), la PTF industrial catalana va incrementar-se en un 11,4% acumulat entre el 2013 i el 2023, superant la mitjana catalana, amb un 9,8% i la PTF industrial espanyola amb –3,4%.

Dit tot això, Catalunya en el marc europeu, té retards estructurals dels que en destacaria quatre. El primer, la formació professional no està al nivell dels territoris avançats d’Europa; queda molt per recórrer en l’expansió de la formació dual. El segon, del que parlàvem diumenge passat, és la potencialitat de millora en la connexió entre recerca i pimes; la necessitat d’incrementar la innovació tecnològica. El tercer és el dèficit d’infraestructures productives que inclou les de mobilitat, però, també, les de salut i ensenyament degut al dèficit fiscal del 10% anual del PIB català que s’esfuma cap a Madrid. I quart, el pes excessiu que està tenint el turisme de massa i l’immobiliari que poden desviar capitals, que podrien anar a la indústria, cap el diner fàcil i mà d’obra poc qualificada.

No és cap consol saber que el conjunt d’Europa pateix una bretxa en productivitat amb els Estats Units i ja no diguem amb la Xina, els principals competidors industrials i tecnològics; tal com va advertir l’informe Draghi. En ell s’instava a avançar en la productivitat, la descarbonització i la seguretat econòmica. Diu Draghi que cal redoblar els esforços en innovació. Que cal un Pla conjunt de descarbonització i competitivitat que permeti rebaixar els preus energètics a Europa, que són dels més alts del món. I que cal assegurar les cadenes de subministrament crítiques, mitjançant la diversificació i reduint vulnerabilitats. Confiem que l’informe, presentat fa poc, ajudi a abordar aquests reptes.

