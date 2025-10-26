Opinió | TRIBUNA
«Pillats» per la campanya
Vaig anar a Barcelona amb Rodalies per allò de la sostenibilitat i el medi ambient; a la tornada, després de gairebé tres hores i uns amables àudios relatant retards i avaries, tot plegat per recórrer poc més de seixanta quilòmetres, fet un nyap, suat i abonyegat; per fi, escarxofat al sofà de casa, poso la TV3 i m’engalten un idíl·lic espot musical en castellà, venint del «Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible» no podia ser de cap altra manera, que m’explica les excel·lències dels nostres trens, tot cantant. No m’ho puc creure, m’ennuego amb la cervesa i ja estic pensant en la mare que els va parir; a la pantalla hi ha un paio amb un vestit impecable, movent-se entremig d’un vagó polit i espaiós, envoltat de persones somrients, assegudes amb cara de felicitat, que m’entona una cançó amb bestieses com: Si vas amb el teu cotxe aniràs amb retard i amb transport públic arribes al moment, el que em fa pensar que el guionista s’ha equivocat i volia dir malament, que també rima; continua explicant, tot ballant, que tardes la meitat que amb el teu «carro» i pots anar llegint còmodament, moment en què m’han vingut ganes d’enviar-los el darrer llibre que vaig intentar obrir en un vagó més atapeït que la cabina dels germans Marx, i que després de patir l’experiència semblava que m’hi hagués mocat; per acabar rematant la provocació tot taral·lejant que si ets intel·ligent, el que vol dir que ens està tractant de rucs, et mouràs en tren com ho fa la seva gent, que no sé qui deuen ser, però d’eixe món segur que no ho són. El que és clar és que la producció publicitària ha costat una picossada que ja no faran servir per millorar el servei, que ni els mateixos germans Marx haguessin estat capaços de filmar unes imatges tan iròniques, hilarants i provocadores, i que ho hem «pillat»; hem «pillat» que ens prenen el pèl i que, els del Ministeri i els de l’anunci, no han viatjat en sa punyetera vida en un Rodalies de Catalunya. Responent a l’eslògan principal de la campanya «Transporte publico ¿lo pillas?»: Doncs mirin, per poc que puguem no el «pillem», l’únic que ens té «pillats» a tots és la seva incompetència, però, si us plau, almenys no se’n fotin i vagin a cagar a les vies que, tal com ho porten, ara mateix són l’única cosa pel que serveixen. El despropòsit cantat, ara no calia, va tard i malament com els seus trens, i ens ha «pillat» indignats. Per cert, per si la conya fos poca, l’anunci acaba assegurant que en matèria de transport públic, el Ministeri en qüestió és ultrasensible; el que em porta a la conclusió que els gestors ministerials i els responsables d’aquest cutre mini musical que no va ni amb rodes, no sé si tenen la sensibilitat ultra, però segur que la tenen al cul.
