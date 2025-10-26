Opinió
Tejero, Prohens i Garriga, per exemple
Escric dijous i suposo que avui, diumenge, la llei natural haurà complert el cicle que intuïa la família del coronel Antonio Tejero aquell dia, just quan desmentien que hagués mort, però que estava en «estat crític» i vivien «hores decisives». En tot cas, expresso el meu respectuós desig que -allà o estigui a hores d’ara- tanta pau trobi, com descans deixa. Personalment, encara em dura l’esglai de sentir-lo cridar allò de «todo el mundo al suelo!» que va amorrar els diputats al terra del Congrés el capvespre del 23-F. El so radiofònic d’una ràfega de subfusell més que dissuasiva em va fer acotar el cap instintivament, pobre de mi, jo que estava tan tranquil·lament a la Redacció del diari escoltant i prenent notes del ple que se celebrava per investir Calvo Sotelo com a substitut del dimitit Adolfo Suárez. M’ho faig venir bé per dir-vos que si cerqueu a la pàgina web memòria.cat l’anècdota completa i el que va venir a continuació (control periodístic de moviments dins caserna de l’aleshores 412 Comandància de la Guàrdia Civil a Manresa, que poguessin ser interpretats d’adhesió al cop d’estat; ídem a la comissaria de la Policia Nacional davant l’ambulatori; trucades a líders polítics locals, etc.) trobareu, batalletes personals al marge, l’enorme quantitat de documentació recollida per l’Associació Memòria i Història de Manresa, per evitar l’oblit de la història que ha condicionat passat i present del nostre país, amb l’objectiu que no es repeteixi en el futur. La intenció principal d’aquesta reflexió setmanal és aprofitar la publicació del vídeo que invita entrar a memòria.cat, per valorar la tasca que desenvolupa aquesta entitat capdavantera en la recerca històrica de materials escrits, gràfics, sonors i orals que aportin informació i coneixement als ciutadans. El significat de la feina que fa memòria.cat ultrapassa l’àmbit manresà i aporta prou dades per a no restar absents davant fets actuals que recorden els patiments viscuts en èpoques passades. Que és el que molesta a aquells que posen impediments a l’aplicació de la llei de Memòria Històrica, entossudits com estan a manipular la història per contribuir a la ignorància de la gent jove que no va viure la foscor del franquisme. Estudis recents revelen que ho estan aconseguint, gràcies a gent com la presidenta balear Marga Prohens, etzibant que “el dictador Franco va morir abans que jo nasqués, i els únics que en xerren cada setmana aquí són els partits d’esquerra”, ves. O professionals de l’insult i l’amenaça com els que lidera Ignacio Garriga al Parlament de Catalunya, on s’han atrevit a penjar cartells titllant d’assassí el president Companys. Ser feixistes no els avergonyeix, però la història acumulada a memòria.cat els delata.
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
- Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?