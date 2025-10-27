Opinió | De burxot
L’NBA com a exemple
Dimecres va començar l’NBA i l’endemà l’FBI va destapar un cas d’apostes esportives il·legals i jocs de pòquer manipulats relacionats amb el crim organitzat que la colpeja directament. Van detenir 34 persones, entre les quals l’entrenador de Portland Trail Blazers, Chaucey Billups, i el base de Miami, Terry Rozier. Pot escandalitzar-nos, però no ens ha d’estranyar. La cobdícia és part de la condició humana. Les apostes esportives en línia són una oportunitat magnífica. Els casos que puntualment coneixem, ara a l’NBA, abans al futbol, deuen ser una mostra petita de les estafes que s’han de cometre constantment.
La notícia no m’ha trasbalsat ni m’ha fet que deixi d’admirar l’NBA pel seu èxit en mantenir la igualtat entre les franquícies. Hi ha una dada rellevant: en les últimes set edicions, des del 2019, hi ha hagut set equips campions distints. És un fet que no havia passat mai en els seus 80 anys d’existència. D’ençà que els Raptors van guanyar l’anell, l’han seguit Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics i, l’any 2025, Thunder. Extraordinari.
La raó, sembla clara: l’enduriment de les normes de traspàs i els límitis salarials. Els equips més rics han hagut de moderar-se, les desigualtats s’han reduït i l’equilibri competitiu s’ha maximitzat. Sembla una paradoxa que en el país amb les desigualtats exarcebades, es vetlli perquè es mantingui la igualtat en les seves competicions. No ho és. Perquè la competitivitat incideix en el valor d’esportistes i competicions, i en maximitza els beneficis.
En tot cas, crec que el cas de l’NBA hauria de ser exemple per a les competicions europees, especialment en els campionats domèstics en què sempre guanyen els mateixos. Però, que també hauria de servir per adonar-nos com les normes ben pensades i aplicades amb rigor serveixen per reduir o minimitzar les desigualtats, ara mateix la xacra social més vergonyant. Més que la cobdícia, i tot.
