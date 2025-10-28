Opinió | TRIBUNA
Més lleis i menys justícia?
Les últimes dades no deixen lloc a dubtes: Manresa lidera l’augment dels delictes menors a la Catalunya Central, especialment els furts.
La percepció d’inseguretat s’ha instal·lat als carrers i a les converses del dia a dia. El debat sobre la multireincidència torna a omplir titulars i tertúlies. Però darrere d’aquesta realitat aparentment simple, hi ha un problema molt més profund: la desconnexió entre la llei i la política pública.
El nostre sistema legal ja preveu l’agreujament de les penes en casos de reincidència. Tanmateix, la seva aplicació és sovint ineficaç i inconsistent. Les reformes penals dels darrers anys han anat a cop d’urgència i d’opinió pública, més pensades per calmar la inquietud ciutadana que per afrontar les causes reals de la delinqüència. S’ha confós el «castigar més» amb el “resoldre millor”. I, mentrestant, molts dels reincidents no són delinqüents professionals, sinó persones atrapades en una roda de vulnerabilitat, precarietat i absència de seguiment institucional.
A Manresa, com en tantes altres ciutats mitjanes, el problema és estructural. No hi ha prou coordinació entre jutjats, policia, serveis socials i administració local.
La llei pot dictar sentències, però si el sistema no acompanya amb programes de reinserció, formació o control realment efectiu, la roda torna a girar, i els mateixos noms tornen a aparèixer als informes policials.
Mentrestant, la ciutadania —cansada, preocupada i amb raó— demana seguretat. I la política respon amb discursos de mà dura, com si augmentar penes o detencions pogués solucionar un problema que és, sobretot, de gestió i recursos. A la pràctica, els jutjats de Manresa treballen al límit: cada baixa, cada plaça vacant o cada expedient pendent pot endarrerir setmanes o mesos una resolució.
Potser el que ens cal no són més lleis, sinó millor gestió. No més càstigs, sinó polítiques públiques coordinades, valentes i sostenibles, que facin compatible la seguretat amb la dignitat humana. Perquè quan la llei treballa d’esquena a la política, i la política d’esquena a la realitat, no augmenta la seguretat: augmenta la desconfiança.
És hora que el dret -en aquest cas penal- deixi de ser un instrument per tranquil·litzar titulars i torni a ser el que hauria d’haver estat sempre: una eina per prevenir, reparar i protegir la convivència.
