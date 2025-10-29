Opinió | A TEMPO
I la directora acadèmica?
Aquests dies fa un any que els de Junts vam celebrar el congrés de Calella. I dic «vam» perquè jo també hi era. Aleshores, encara era militant de Junts. Va ser a partir del congrés que em vaig donar de baixa perquè em va semblar que la transversalitat que es predicava, just a Calella, va brillar per la seva absència. Fins aleshores, havia estat el meu espai, el meu lloc. De fet, sempre ho dic i ho repeteixo: mai hauria pogut ser regidora sota unes altres sigles. El president Puigdemont és i era el meu president i estic molt orgullosa d’haver pogut seure en una cadira com a regidora de l’Ajuntament de Manresa en nom seu. Perquè la meva cadira era la seva. Així ho sentia. I encara ho sento. Va ser a Calella que en Carles Puigdemont va tornar a la presidència del partit i la presidenta Borràs havia de passar a ser la presidenta de la Fundem, un laboratori d’idees dedicat al pensament i a la reflexió, però el Codi Civil català prohibeix que una persona inhabilitada pugui assumir-ne la presidència. Així doncs, després d’un any d’incertesa, finalment Laura Borràs ha estat nomenada directora acadèmica de Fundem la República que a partir d’ara passa a ser la fundació de Junts. I s’ha estrenat amb el Campus Junts a Cardona sota el lema «Nació i progrés, la represa independentista». Em vaig mirar el programa i em va sorprendre molt positivament. Salvador Cardús, Iolanda Batallé, Antoni Gelonch i Arcadi Navarro són alguns dels ponents que van passar per Cardona. Malgrat estar una mica desconnectada de tot plegat, vaig anar seguint la informació per la premsa i les xarxes. I reconec que em va estranyar moltíssim que la nova directora acadèmica gairebé no sortís enlloc. No sé si va ser per aquesta «apagada informativa» que unes hores després de finalitzar el campus en el Twitter de la mateixa Fundem van fer una piulada dient «A la foto no hi som totes ni tots» que em va fer esbossar un somriure. La política ja ho té això… Cops del colze i baralles per sortir a la foto. Vaig anar al web de la nova Fundació Fundem la República per veure l’organigrama i el nom de la nova directora acadèmica tampoc li vaig saber veure. Potser és que no hi ha de sortir, eh? La llei no me la sé. Però el que volia dir és que Laura Borràs és un actiu de l’independentisme i que aquesta invisibilització de l’expresidenta del Parlament per part de Junts- i ara també de la seva Fundació- em sorprèn molt. Unitat i transversalitat eren dos dels mantres que sentia dia sí dia també quan encara militava a les files de Junts. Doncs ni a Calella ni a Cardona. Mentrestant la desafecció va creixent.
