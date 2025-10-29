Opinió | badant
Les reaccions emocionals
Aquesta vegada badarem poc. Estava rumiant, en el sentit que s’aplica als humans la paraula rumiar, envers el conflicte de la zona de Gaza a Palestina i intentava buscar quins sentiments deuen tenir els més de 2 milions d’habitants després de la destrossa, el genocidi, comesa pel Govern Israelià. Tenim el focus a Palestina malgrat que n’hi ha uns altres, els grans oblidats i són, com a mínim, 10 conflictes armats al món. Des del Sudan, Caixmir, República Centreafricana, Myanmar... altres conflictes interns a Mèxic, Veneçuela... i recordem les víctimes de la immigració a Centreamèrica i el Sahel per no citar-ne més.
Segurament tenen sentiments compartits, en la població civil, com els de ràbia, de desesperació, d’una gran impotència. Sentiments ben apropiats a la situació, són sentiments emocionals als quals tindríem d’afegir les mancances sanitàries, d’aliments, d’ensenyament i per resumir, d’una situació de pobresa estructural i que repercuteix no només ara, sinó en generacions futures. Com puc reaccionar, en un futur pròxim si he vist matar als meus familiars? Amb compassió? Amb perdonar? La ràbia i la revenja també, crec, ja són i seran estructurals. Tampoc tinc una resposta adient per assolir una solució a mitjà i llarg termini. O és que les cicatrius de la guerra incivil a Espanya ja estan tancades, per no citar les cicatrius del conflicte entre les diverses repúbliques de l’antiga Iugoslàvia, lo del iugo s’hi escau. Ens autoanomenem animals racionals, però, almenys, els gossos marquen territori pixant, no matant. Aquestes situacions personals es poden classificar o tabular?
La darrera pregunta em porta al badar psiquiàtric; fa anys, quan la fenomologia europea, a l’hora de classificar condicions de malaltia psiquiàtrica, estava en voga, i no es feia cas de la classificació DSM americana, es parlava i s’anotaven com Reaccions Emocionals Agudes o Perllongades, l’observació clínica estava per sobre per sobre de nomenclatures acadèmiques, l’individu al centre de la valoració. Es faran ara protocols que continuïn diagnòstics com estrès posttraumàtic, quan ni els americans han sigut capaços de resoldre els seus militars diagnosticats així, o amb el diagnòstic de Trastorns Adaptatius, vaja «palabro», potser hauríem de parlar de Trastorns desadaptatius, per res adaptatius a la situació que viu la persona o és que s’han d’adaptar a la trista realitat? La resposta ha de ser global i precisa d’una actitud solidària de tots els humans. Resposta utòpica, ho sé, i és que Ucraïna mateix, queda tan lluny!
