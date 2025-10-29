Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Marcè

Rosalia Pepper’s: Nebraska al revés

La frase «fer un Nebraska» descriu l’artista que acaba d’aconseguir situar-se al capdamunt de l’escalafó i, en comptes d’intentar rematar la feina amb un disc que arrasi a les llistes de vendes, es desvia per una carretera secundària amb un repertori introspectiu poc comercial. Justament ara, l’exnovio de Rosalia explica a tots els cinemes com va néixer la frase, i ella ens dona a entendre que pretén fer tot el contrari.

«Springsteen: deliver me from nowhere» comença quan el cantant torna de la gira de «The River», l’àlbum que va ser el seu primer número 1 als EUA i va situar al número 5 el single de «Hungry heart» , un tema composat per als Ramones que, quan el va sentir el seu productor, mànager i amic, John Landau, li va dir que hauria de passar per sobre del seu cadàver per cedir-lo. En aquest context, i en un moment psicològicament delicat, el Boss composa i enregistra a casa seva amb un equip domèstic un repertori de temes ombrívols que insisteix a publicar tal qual, sense més instruments i renunciant a les cançons més lluminoses, «Born in the USA» i «Glory days», que tothom veu que serien èxits automàtics. A la pel·lícula representa que només ell ho defensa aferrissadament; en realitat, tant Landau com Steve Van Zandt li donaven la raó, i els responsables de Columbia, després d’un primer moment en què volien assassinar-los,van veure que no era tan mala idea i van donar-hi llum verd amb la condició que, immediatament després, publicaria un disc amb els ‘hits’ descartats i amb una producció adient per escalar a les llistes.

Rosalia ens diu amb el primer tema del seu nou disc que és en el punt invers: busca el seu «Sgt. Peppers» i vol que «Berghain» sigui el seu «Bohemian Rapsody». Obtingut l’èxit planetari, Rosalia es posa estupenda per ser presa seriosament com a artista amb majúscules, i Sony hi posa els diners perquè deu creure que serà un bon negoci. El nou tema és un artefacte concebut per impressionar i ho aconsegueix, però es desinfla per precipitació: Rosalia comença brillant com a soprano operística enmig d’una apoteosi de violins furiosos i percussions homèriques, després rosalieja amb una mica de balada i ho remata amb una llambregada de la divina Björk i amb uns tocs urbans servits amb una frase cèlebre de Mike Tyson. Pimpam. Massa coses massa depressa. Rosalia és víctima d’un temps d’autistes en què l’atenció és or i un tema (i un vídeo) de 2 minuts i 58 segons ja és massa llarg. «Berghain» és un esforç malaguanyat en l’època equivocada. Springsteen no sap acabar els concerts. A Rosalia l’han fet acabar abans d’hora.

