Opinió | la sobretaula

Mònica de Llorens

Mònica de Llorens

El comerç manresà, qüestió de ciutat

Manresa es troba immersa en una transformació accelerada del seu paisatge comercial. Afegit als efectes de la globalització, les compres per Internet o les dificultats de transmissió generacional, ara proliferen activitats amb baix valor afegit –barberies, centres d’estètica, botigues de telefonia i carcasses, establiments 24 hores, basars o franquícies de bijuteries o cafeteries, amb productes de baix cost i qualitat– que s’instal·len amb gran rotació i poc arrelament. Solen ser establiments despersonalitzats, sovint amb capital extern i que erosionen la identitat de ciutat, mentrestant el comerç local lluita per sobreviure. L’ofici, el coneixement i la proximitat queden desplaçats per l’oferta de preus rebentats que moltes vegades amaguen condicions laborals precàries i serveis industrialitzats. A més, generen una competència per excés que acaba malmetent els propis negocis. I això passa al centre comercial de la ciutat i a tots els barris. No es tracta que no s’ofereixin aquests serveis sinó que s’ordeni la seva implantació urbana desordenada per no afectar la ‘biodiversitat’ comercial, com abans passava amb les façanes fredes dels bancs. De la mateixa manera que es protegeix el pagès i el pescador davant dels productes de fora, també cal protegir el fruiter i el peixater ofegats pels hipermercats. En comerç local cal ser proteccionista. Aquesta tendència no només afecta la viabilitat econòmica del petit comerç i la seva diversitat, sinó que debilita l’estructura social dels carrers si el botiguer no participa del dia a dia dels veïns. No es tracta només de nostàlgia quan es perd un comerç singular, és també la pèrdua del teixit humà que dona vida als carrers. I per revertir aquesta situació, el Grup Municipal de Junts va presentar una moció en el darrer ple que proposa l’elaboració d’un pla d’usos comercial amb una moratòria en l’atorgament de noves llicències d’aquest tipus de comerç fins que l’estudi hagi finalitzat. Aquest instrument permet regular l’ús dels locals comercials, evitar la saturació d’un sol tipus de negoci en una mateixa zona i garantir una oferta equilibrada i de qualitat. Per què, algú s’ha preocupat si hi ha un sabater o prou diversitat de queviures a cada barri? Es tracta de prioritzar iniciatives de tota mena i facilitar l’arribada de nous emprenedors que aportin un major equilibri i més valor afegit. Altres municipis han iniciat ja aquest camí. Puigcerdà, a proposta d’ERC, o Igualada amb el suport del PSC, són dos exemples ben propers que han entès que la vida de la ciutat està estretament vinculada a la salut del comerç i no troben que la mesura faci «tuf racista», com diuen els seus companys de files manresans. Des de Junts continuarem insistint al govern de Manresa (d’ERC, PSC i Impulsem) que la proposta és una necessitat de ciutat.

