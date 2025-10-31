Opinió | només és una idea
Ni un paper a terra contra Israel
En ple centre de Múnic, molt a prop dels escenaris on el nacionalsocialisme va esclatar els anys vint amb esdeveniments com el crucial ‘Putch de la cerveseria’ de 1923, hi ha el Museu Jueu, un esplèndid edifici inaugurat el 2007 que en substitueix un d’anterior i que ha estat construït per l’ajuntament de la capital bavaresa, responsable també de la gestió. Forma part d’un conjunt que inclou, just al costat, una sinagoga d’arquitectura pètria, rotunda com un búnquer, i una escola jueva. A Múnic hi viuen uns deu mil jueus (en una àrea metropolitana de més de dos milions de persones), la gran majoria dels quals arribats a la ciutat després de la caiguda de la Unió Soviètica.
La sinagoga no pot ser visitada si no es demana amb antelació. El museu inclou una exposició permanent que explica la presència dels jueus a la ciutat - anades i vingudes entre prohibicions, períodes de tolerància i expulsions, però mai molt abundant malgrat la bogeria antisemita que s’hi va generar- i situa en un mapa els principals fets històrics amb un senzill sistema interactiu. Al costat hi ha un espai per a exposicions temporals on ara es reflexiona sobre la memòria de l’Holocaust en la tercera generació. En un dels plafons s’esmenta que, per als nets dels que van sobreviure a Hitler, l’atac de Hamas de fa dos anys va suposar veure materialitzats els avisos dels avis, que sempre advertien que la barbàrie pot tornar.
Fins aquí, tot això podria ser una descripció banal d’una possible visita turística. El que em sembla molt revelador és que, la setmana passada, amb tot el que està passant en l’opinió pública mundial en relació amb Israel i Gaza, ni en l’edifici del museu ni en el de la Sinagoga no hi hagués ni un sol adhesiu, cartell o pintada. Ni rastre. Tampoc cap vigilant. Zero.
Mentre a Manresa -i a qualsevol altre ciutat catalana- hi ha manifestacions contra Israel que deixen un rastre visible de pintura i paper, allà, en un espai que es podria considerar una ambaixada simbòlica de l’estat hebreu al cor de Baviera, no hi vaig poder veure ni tan sols un adhesiuet en un fanal clamant contra la carnisseria de Gaza. Nain. Em sembla una expressió sorprenent i perfecta de fins a quin punt els alemanys viuen d’una manera pròpia i única el que està passant a Gaza, i de quina manera el trauma de l’Holocaust i el tabú consegüent condiciona la seva política en relació amb Israel. T’ho trobes, ho veus i, encara que ja ho sabessis, et quedes amb la boca oberta.
