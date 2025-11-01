Opinió | tribuna
30 COPs de bastons contra els governs
En 15 dies hi tornem a ser. Comença el festival anual de l’aparador de les vergonyes climàtiques a Belém (Brasil), la COP30. I l’ONU ja anuncia que «els plans dels governs estan dràsticament per sota del que es necessita per evitar el pitjor del col·lapse climàtic».
Els que han fet els deures sobre el paper per al 2035, ja permeten als experts anticipar que, si les complissin tots els països, només es reduiria una sisena part de les emissions per limitar l’escalfament global a 1,5° per sobre dels nivells preindustrials de finals del s. XIX, per poder complir els acords de la COP de París celebrada fa 10 anys.
Recordem unes dades confirmades per l’Organització Meteorològica Mundial: el 2023 i el 2024 es van assolir els 1,5º de temperatura mitjana del planeta, el 2024 les concentracions de gasos d’efecte hivernacle que generen l’escalfament global, van assolir valors mai vistos. Europa, i especialment l’entorn mediterrani s’està escalfant a un ritme que duplica la mitjana mundial. L’any 2024 va ser el més càlid registrat al continent, amb temperatures rècord i una major freqüència d’esdeveniments climàtics extrems, com onades de calor, que van causar entorn de 62.000 morts, inundacions catastròfiques i incendis devastadors.
Espanya, avui dia encara no ha presentat els deures per a la COP. El govern de Pedro Sánchez ha convocat un pacte d’estat per l’emergència climàtica, celebrant una convenció a Ponferrada amb l’assistència de molts científics, societat civil i molt poc ressò entre els governs de les altres administracions, com la catalana, que serien imprescindibles per dur a terme els objectius anunciats. La valoració dels experts, encara que vulguin recolzar la proposta, la consideren indefinida, improvisada (després dels grans incendis), sense accions puntuals determinants, i que no compta amb els avenços de treballs anteriors com les propostes de l’Assemblea ciutadana de 2022.
Ja no és temps de proclames ni de campanyes. Les catàstrofes ja són aquí i ens calen decisions fermes per mitigar l’escalfament i accelerar les adaptacions als seus impactes.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell