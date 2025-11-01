Opinió | el croquis
Continuïtat presidencial i interès pel català
Des de fa dies s’està veient que la política espanyola es va embolicant. És difícil d’endevinar quina serà la situació d’aquí a un mes, passat un trimestre o ja a mig 2026. Però el fet cert i comprovat és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acostumat com està a fer d’equilibrista d’una manera més o menys encertada, té encara prou habilitat per anar esquivant la gran majoria dels problemes amb què s’ha trobat. Aguantarà, doncs, fins al final de la legislatura? Es presentarà de nou a la propera convocatòria d’eleccions generals? Només ell ho deu saber del cert, tot i que hi ha factors que no depenen només d’ell mateix sinó dels suports que sigui capaç d’aconseguir. Però, realment, l’alternativa quina és? PP i Vox poden arribar a obtenir majoria de vots al Congrés de Diputats estatal? No sembla que sigui possible tot i que a Pedro Sánchez se li pugui retreure -i amb raó- que no ha complert pas totes les promeses electorals que va fer en el seu moment. Però a la pràctica, en casos com aquest s’aplica ben sovint aquella divertida dita popular prou coneguda que assegura que «val més boig conegut que savi per conèixer».
Passant ara a una temàtica del tot diferent, ens hem d’alegrar d’una notícia de fa pocs dies: aquest any s’ha arribat a una xifra rècord d’inscrits en cursos per aprendre a parlar català -més de 41.000 inscripcions- cosa que ha obligat a augmentar força el nombre de places i, lògicament, també de professorat. Aquest creixement té una explicació ben clara: d’una banda, una part cada cop més gran dels immigrats a l’àrea catalana s’ha anat adonant de la importància que té entendre el català i d’arribar a ser capaços de parlar-lo. Entendre i parlar la llengua del país on es viu augmenta, evidentment, la capacitat de relació amb l’entorn i, per tant, millora, fins i tot notablement, la possibilitat d’aconseguir bons llocs de treball de cara al públic en general. Esperem doncs que l’interès per la llengua catalana es mantingui i fins i tot segueixi creixent.
