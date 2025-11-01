Opinió | tribuna
Una demanda històrica que veu la llum gràcies a un govern Socialista que fa feina per Manresa
Feia anys que Manresa i el barri del Xup esperaven aquesta notícia: la residència pública per a la gent gran serà una realitat. Una reivindicació històrica, llargament reclamada per entitats i veïnat, que fins ara havia topat amb la inacció i la manca de voluntat política d’anteriors governs. Ha calgut que arribés un govern socialista a la Generalitat, amb Salvador Illa al capdavant, per desencallar un projecte essencial per a la ciutat i per al benestar de la seva gent.
La residència del Xup no és només un equipament. És una resposta a una necessitat social de primer ordre. És garantir que la nostra gent gran pugui envellir amb dignitat i proximitat, sense haver de marxar del seu barri. Durant anys, aquesta demanda ha estat escoltada però mai atesa. Massa vegades, els anuncis s’han quedat en promeses. Avui, amb fets i no amb paraules, comencem a revertir aquesta dinàmica.
El govern del president Illa ha demostrat que, quan hi ha determinació, les coses passen. No ha calgut cap gran escenificació ni discursos buits. Ha calgut observar les necessitats de les persones grans a Manresa, la reivindicació d’entitats veïnals i de la gent gran, i les gestions del Govern de l’Ajuntament, i posar-hi recursos. Aquesta és la diferència entre parlar i governar. I aquest és el camí que seguim des del PSC: el de les solucions reals, el del compromís amb les persones, el de la política útil.
També volem reconèixer i agrair la tasca incansable de la Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran i de l’Associació de Veïns i Veïnes del Xup, que durant anys han mantingut viva aquesta reivindicació, fent sentir la veu del barri i recordant a tothom que la dignitat de la gent gran no pot esperar. Gràcies a la seva perseverança, avui aquest projecte comença a ser una realitat.
Un agraïment especial també a la família Farrés-Torras, que va cedir els terrenys a l’Ajuntament per fer possible aquesta futura residència. La seva implicació i generositat són un exemple de compromís amb Manresa i, especialment, amb el barri del Xup. Gestos com aquest demostren que el progrés d’una ciutat neix del treball conjunt entre institucions i ciutadania.
Aquest projecte és una mostra clara del que defensem des del PSC: la col·laboració entre administracions com a clau per avançar. Quan Ajuntament i Generalitat caminem en la mateixa direcció, els projectes surten del calaix i es converteixen en realitats.
Sabem, però, que encara queda feina. Ara cal que aquest anunci es tradueixi en obres, en pressupost i en calendari. No volem que sigui només una decisió, sinó una realitat que millori la vida de la nostra gent. Vetllarem perquè així sigui, perquè aquest és el nostre compromís amb Manresa i amb el Xup.
Venim a fer feina, no a buscar copets a l’esquena. A donar respostes, no excuses. A construir una ciutat que cuida, que acompanya i que pensa en tothom. Aquesta és la nostra manera de governar: la que posa les persones al centre i que entén que la política, si no serveix per millorar la vida de la gent, no serveix per res.
La residència pública del Xup simbolitza un canvi de rumb. Un nou temps en què els compromisos es compleixen i els projectes s’executen. Perquè quan el PSC governa, les coses passen. I perquè, després de massa anys d’esperes, Manresa i la seva gent gran mereixien que algú agafés el compromís i el convertís en realitat.
