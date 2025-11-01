Opinió | de tot plegat
Jugar amb la llengua i la ciutadania
En aquesta mena de cursa de Junts, per sobresortir, en la suposada defensa de la llengua, es produeixen errors monumentals, com en el cas de Vic, en què exigeixen per a la provisió d’una plaça d’operari i manteniment de cementiri, que els concursants disposin d’un nivell B2, de català. Decisió tombada per un Jutjat del contenciós.
Aquest nivell els sembla molt bàsic i normal per a qualsevol feina, puix que ja el van posar com exigència per obtenir papers, per part dels immigrants, amb cinc anys de residència, en el país. Pels qui no estiguin al cas dels nivells de coneixement i domini d’un idioma, els recordo que el nivell més bàsic i elemental, és el A1, seguit de l’A2. Ja pugem en el parlar, llegir i escriure quan passem al B1, i arribem a un bon nivell, amb el B2. A partir d’aquí, el C1 i C2, són els màxims nivells, en la pràctica i domini d’un idioma.
Doncs bé, a la vista d’escrits d’alcaldes i regidors de Junts, però també d’alguns altres partits, abans de ser modificats i/o corregits, per secretaris i funcionaris municipals, puc assegurar que molts dels que ara els volen exigir als altres, serien incapaços de passar un examen oral i escrit d’aquest nivell. És a dir, l’examen típic d’una Escola Oficial d’Idiomes, o d’una universitat, amb els seus apartats de coneixements gramaticals, lectura, conversació, dictat i redacció de textos.
Considero un greu error, típic de qui vol fer punts, davant el mateix partit i davant presents o futurs adversaris polítics, fixar un nivell B2, per un simple operari de manteniment. Si volem facilitar i integrar les noves onades de treballadors, no serà posant barreres, com els hi facilitarem integració laboral, però també cultural i lingüística.
I si aquest fou un error, no menys error, fou la petició del, cada vegada més qüestionat, líder del PP, Núñez Feijóo, a l’hora de reclamar major duresa, en les proves d’accés a la ciutadania espanyola. Com en el cas de Junts, sense un bon coneixement de la realitat, es volen apujar exigències, sense saber a quin nivell estan. I puc assegurar que el nivell és alt, tant, com que molts espanyols de naixement, tindrien dificultats per passar-los.
Recomano parlar amb alguns que hagin superat l’examen i podrà constatar els mesos que van dedicar a estudiar i aprendre apartats de la nostra història, costums, tradicions, idioma, com per poder obtenir la ciutadania espanyola. Una altra via és entrar a la web de l’Institut Cervantes i veure continguts de la prova CCSE (continguts constitucionals i socioculturals) com per demostrar coneixement del nostre país.
En resum, hi ha qui vol posar problemes i barreres als nou vinguts, i altres volem facilitar-los el camí per esdevenir ciutadans de ple dret, per la via de la integració laboral, social i cultural – lingüística.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell