Opinió
Pla de Barris a Berga
L’Ajuntament de Berga ha donat a conèixer les propostes que ha presentat a la convocatòria de subvencions del Pla de Barris de la Generalitat. Es tracta de projectes centrats en el Barri Vell, i en general són raonables.
No podem descuidar el Barri Vell de Berga. Primer, perquè hi viuen una colla de berguedans, i segon perquè el Casc Antic suposa tant una oportunitat (té actius importants) com una amenaça: si es continués degradant, es multiplicarien els problemes de tota mena que es donen en aquest tipus de barris i que es projecten sobre el conjunt de la ciutat.
Per això hi hem d’invertir. Ara bé, que calgui intervenir-hi no significa que sigui obvi quan i en què. Precisament, una crítica a fer al govern local és que no ha propiciat un debat previ ni en l’àmbit polític ni en l’àmbit social. I tenint en compte que la capacitat financera municipal és limitada i que s’està proposant destinar-hi 12,5 milions d’euros (30% els posaria l’Ajuntament) en el període 2026-2030, cal considerar el cost d’oportunitat que això suposa: s’haurà de renunciar a fer altres coses en altres parts d’una ciutat que té moltes altres necessitats.
D’altra banda, és de lamentar que les propostes municipals no contemplin la creació d’una autèntica Casa de la Patum (amb un Museu, un centre d’estudis, un taller de restauració, magatzems i sales de treball per a les comparses, etc.), quan resulta que un tal equipament dins del Barri Vell donaria vida a aquesta zona, alhora que permetria a la ciutat disposar d’una instal·lació que presentaria la Festa en tota la seva esplendor, en potenciaria l’estudi i projecció, seria motor del turisme i facilitaria la vida a les comparses. Això, amb independència d’on s’ubiqués. Però la Casa de la Patum continua sense ser prioritària. Llàstima. Falta visió i ambició.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell