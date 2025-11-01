Opinió | evangeli
Jaume Obradors
Veniu al meu Regne...
El context: 1 El text se situa entre les últimes ensenyances de Jesús als deixebles i la preparació de la Pasqua, ens trobem a finals de l’evangeli. 2 Hi ha un context apocalíptic. El gènere apocalíptic serveix per consolar els petits grups de fidels oprimits i perseguits. Ell llibre de Daniel n’és un referent. 3 La recompensa se situa al dia del Judici Final amb Jesús fent de rei i jutge, salvant-los amb els vulnerables i condemnant-los si es fan l’orni.
Aquest embolcall apocalíptic té molt d’humanitat: qui hagi treballat per als més vulnerables serà acollit en el dia del Judici Final en el nou Regne, inaugurat a Galilea, tenint cura de la gent més desgraciada d’aquell poble: pobres, malats de tota mena, publicans i pecadors...En aquest relat Jesús s’identifica, de forma universal, amb tots els més vulnerables, ja no es tracta només de jueus, samaritans o pagans. Ens apropem al final: Jesús- i amb ell, també Déu- són uns oprimits més i els mataran com a altres han fet i el Regne creixerà. Aquest marc apocalíptic tan humà, en època del nacional del catolicisme, va servir per esporuguir a tots aquells a qui obligaven a anar als novenaris( sermons al captard a l’església parroquial). Tampoc m’agrada la imatge d’un rei fent justícia de forma severa i instantània, massa humà tot plegat. Som en uns altres temps, tanmateix el Misteri de Déu i la seva Justícia continua sent Inefable. Deia Sant Agustí: «Si el comprens és que no és Déu». Per tant, compte amb les imatges de Déu, cap l’abasta . En canvi Jesús es manifesta en el més profund de cada u, i sobretot en les cares dels més vulnerables - ens diu el text. Poca broma! aquí l’implícit s’imposa: davant del pròxim vulnerable i sofrent, són molts els compassius, els creients sense saber-ho. També hi ha qui passa de llarg, qui fa política al marge d’ells. Lluís Duch, eminent antropòleg, deia: «És incomprensible que s’hagin bandejat les ciències socials de l’ensenyament primari i secundari».
Per què, doncs, no es crea un observatori independent per mesurar les polítiques i les pastorals sobre la vulnerabilitat? Avui dia això no és impossible, segur que ens podríem posar d’acord.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Segon dia de vaga del metall al Bages: tornen a bloquejar l'accés als polígons de Bufalvent i Santa Anna
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- El funeral del cuiner de la Masia El Casot de Marganell serà aquest dijous a Castellbell