Opinió | De reüll
El complex de Sísif de Feijóo
Després d’una patacada, n’hi arriba una altra. Quan sembla que té el govern a tocar, se li esmuny entre les mans. Abans de les eleccions del 2023, quan ja es veia a la Moncloa, va fer una campanya de candidat guanyador. Els sondejos li garantien una victòria clara sobre Pedro Sánchez, que havia avançat els comicis arran dels mals resultats que el PSOE havia obtingut a les eleccions municipals i autonòmiques. Aquells dies, Sánchez arrossegava els peus mentre Núñez Feijóo ballava d’un peu.
Però els resultats electorals, tot i ser bons per al PP, van ser insuficients per bastir una majoria parlamentària que permetés investir el seu candidat. El fet de necessitar els vots de Vox va fer inviable cap acord amb grups que, en altre temps, havien estat els seus socis parlamentaris. En canvi, Pedro Sánchez va aconseguir un acord d’investidura amb una amalgama de grups d’ideologia diversa.
El PP va pair malament aquella derrota parlamentària i, des del primer moment, es va dedicar a intentar fer caure el govern amb tota mena d’estratègies, però sobretot amb acusacions de corrupció.
Quan al PSOE li van esclatar els presumptes casos de corrupció de Koldo, Ábalos i Cerdán, van creure que ja el tenien a les cordes i que la caiguda del govern era qüestió d’hores. Mentrestant, Manos Limpias va denunciar la dona i el germà de Pedro Sánchez per tràfic d’influències, possible prevaricació i malversació, entre altres presumptes delictes, fet que el PP també ha aprofitat per intentar erosionar el govern.
Aquest dijous van fer comparèixer el president del govern a la comissió d’investigació del Senat amb la intenció d’acorralar-lo, fent-lo caure en contradiccions. Però Sánchez en va tornar a sortir més o menys airós. Feijóo, que creia que aquesta vegada podria tombar-lo, ha topat novament amb el seu complex de Sísif, perquè la pedra pesada que havia aconseguit pujar fins al cim ha tornat a rodolar cap avall. Tanmateix, dos presidents autonòmics del PP es troben ara en problemes greus: el del País Valencià i el d’Andalusia. El primer, acorralat per la mala gestió de la DANA d’ara fa un any; i el segon, per la crisi derivada dels resultats dels cribratges de mamografies que no van ser comunicats a les afectades.
Ara, Feijóo sap que haurà de tornar a empènyer la pedra cap amunt, i que probablement ho haurà de fer fins que arribin les pròximes eleccions.
