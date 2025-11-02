Opinió
Manresans lladres, ‘pillos’ i...
Corria l’any 1372, me’n recordo com si fos ara, que una colla d’aguerrits manresans es van organitzar en un escamot decidit i subversiu, i van enfilar camí de Sant Fruitós de Bages amb l’objectiu clar i manresà de pispar les relíquies dels sants patrons santfruitosencs i dur-los a cuitacorrents cap a la molt noble lleial i benèfica amb la intenció d’ubicar-los dins la flamant basílica de la Seu i adoptar-los com a patrons. Els santfruitosencs encara no se’n saben avenir ara i, em consta, no han perdonat ni oblidat mai la bel·licosa acció manresana. Hi ha ferides que es duen sempre dins i des de llavors, i s’entén, els Santfruitosencs es miren els manresans amb desconfiança. Jo faria el mateix.
Corria l’any 2025 de la nostra era, me’n recordo com si fos la setmana passada, l’aguerrit regidor de l’Ajuntament de Manresa, Joan Vila, va alçar la veu en un acte per proclamar, em consta que per iniciativa pròpia, que el que caldria fer és annexionar-se Pineda Bages - el barri-urbanització pijo per excel·lència de Sant Fruitós on viuen més manresans, i convertir-lo en barri manresà a tots els efectes i pujar així, el PIB, el pit i el muscle manresà que tan mancat està d’experiències orgàsmiques. Em diuen que l’alcalde de Sant Fruitós no va trigar gens a alçar la veu per aturar el carro a la pujada de to annexionista de Manresà.
Correrà, i això encara no ha passat, però prevec que la cosa passarà properament a Sant Fruitós que, farta d’estar sense sants i pagar el beure, organitzarà una operació secreta no anunciada però endèmicament ensumada. Es dirà «Escamot ossos sants». Serà liderada per l’aguerrit alcalde Batanés qui, acompanyat d’un nodrit, escollit i selecte grup de santfruitosencs lleials, reviscolaran un pla que fa segles que roman ocult en un calaix del consistori. Em diuen que serà un acte de justícia i que un vespre sense lluna, s’aproparan a la Seu Manresana i, sense fer ni gaire soroll ni massa enrenou, recuperaran els cossos sants dels patrons manresans Santa Agnès, Sant Fruitós i Sant Maurici i els duran de tornada a casa que és, diuen, d’on mai no haurien d’haver sortit. Em diuen també, però no ho he pogut comprovar, que l’assalt de fa uns dies al Louvre de París era només un assaig de l’escamot per posar-se a prova i en forma abans del desitjat assalt a la Seu. La cosa promet. Sixena, al costat d’això que esdevindrà entre Manresa i Sant Fruitós, és una broma. Vaig a comprar crispetes.
