Opinió | Tribuna
Joan Mateu
El Tren Gran: una aposta estratègica
Recentment, el Govern de Catalunya ha presentat les línies d’actuació del Pla d’Infraestructures 2025–2050, que inclou la creació de l’Eix Transversal Ferroviari (ETF) —una infraestructura llargament reivindicada per la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i pel conjunt del territori. Aquest nou eix unirà Lleida i Girona, amb connexió directa cap a Barcelona a través d’Igualada, i suposarà un canvi estructural per a la mobilitat i la competitivitat econòmica de les comarques interiors.
Amb una inversió estimada de 7.000 milions d’euros i més de 300 quilòmetres de nova via, l’Eix Transversal Ferroviari es concep com una línia mixta de passatgers i mercaderies, capaç d’impulsar la transversalitat del territori i descongestionar el corredor litoral. El traçat principal connectarà l’aeroport d’Alguaire, Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa, Osona, Santa Coloma de Farners i Girona, amb enllaç final a la línia d’alta velocitat Barcelona–frontera francesa.
El conegut com a “Tren Gran”, que inclou el ramal Igualada–Martorell–Barcelona, és una de les obres més esperades i reivindicades de la comarca de l’Anoia. Aquesta connexió permetria que les empreses i la ciutadania de l’interior arribessin a Barcelona en temps competitius, a més d’afavorir el transport de mercaderies del Port de Barcelona cap a Europa.
En el marc d’una jornada organitzada per la Fundació Pro Penedès el passat 26 de setembre de 2025, el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, va anunciar que abans d’acabar l’any es licitarà l’estudi d’alternatives del traçat del primer tram de l’ETF. Des de la UEA vam ser-hi presents i valorem molt positivament aquest pas endavant, però també volem fer èmfasi en la necessitat que el primer tram a desenvolupar sigui el que enllaça Cervera amb Igualada i l’àrea metropolitana de Barcelona, per tal de donar resposta immediata a una de les demandes històriques més estratègiques per al desenvolupament econòmic de la comarca i del conjunt de la Catalunya interior.
Des de la UEA hem defensat, al llarg de la trajectòria de l’entitat, la millora de les connexions ferroviàries i viàries com a clau per a la competitivitat del teixit empresarial.
Ja en el Llibre Blanc d’Infraestructures de l’Anoia -elaborat l’any 2020-, des de la UEA posàvem sobre la taula la importància d’aquest eix com a peça essencial per trencar l’aïllament territorial, reduir desigualtats en mobilitat i garantir la integració efectiva de la comarca en els grans corredors logístics de Catalunya i d’Europa.
Amb l’anunci del Pla 2025–2050, aquest objectiu comença a fer un pas ferm cap a la realitat. No és una reivindicació menor ni localista: és una visió estratègica sobre el futur econòmic i territorial del país.
L’Anoia ha estat històricament una comarca amb dèficits de connexió i mobilitat. La seva capital, encara no disposa d’una línia ferroviària competitiva que l’enllaci de manera eficient amb Barcelona o amb la resta de Catalunya. El Tren Gran ens canviaria radicalment aquest panorama: situaria la comarca al cor d’una xarxa ferroviària moderna, de llarg abast i amb capacitat per transportar mercaderies i persones a alta velocitat.
Per a les empreses, això significa millorar la competitivitat. El transport de mercaderies guanyaria en agilitat i sostenibilitat, reduint dependència de la carretera i dels costos logístics. Per a la ciutadania, vol oportunitats de mobilitat: estudiar, treballar o fer negocis sense que la connexió sigui un fre.
Mentre d’altres territoris d’Europa despleguen corredors ferroviaris que connecten regions i potencien la intermodalitat, Catalunya no es pot permetre continuar ajornant el seu gran eix ferroviari transversal.
