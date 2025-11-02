Opinió | Opinió
Unes borses lligades al futur de Nvidia i la intel·ligència artificial
La futura evolució de la borsa espanyola no depèn de quants draps ben dissenyats aconsegueixi vendre Inditex pel món, de l’estratègia del Santander o del BBVA per desenvolupar nous i sofisticats productes financers per als seus clients, dels vaivens del mercat hipotecari espanyol, dels viatgers que aterrin al nostre país per batre un nou rècord de turistes anuals -camí dels cent milions- o dels molins de vent que aconsegueixi aparcar Iberdrola als Estats Units i el Regne Unit. No, el futur de l’Ibex 35, de la resta d’índexs europeus i del planeta depèn de si les perspectives de creixement de les grans tecnològiques nord-americanes, afectes a la intel·ligència artificial i les seves derivades, es mantindran tal com aposten els inversors. Si les previsions no es compleixen, les valoracions començaran a caure i catacrac. La cascada de caigudes afectarà tots els mercats.
La mateixa setmana que l’Ibex 35 ha aconseguit superar el rècord històric establert el 8 de novembre del 2007 i s’ha aixecat per sobre dels 16.000 punts, Nvidia ha arribat als cinc bilions de dòlars en capitalització. Això és cinc vegades més del que val l’Ibex 35 en el seu conjunt. L’empresa de semiconductors, de la qual només quatre experts havia sentit a parlar fa 10 anys, va arribar a aquest nivell després d’anunciar la fabricació de més xips i més supercomputadors, així com una allau de noves inversions que han de canviar com vivim i treballem. La demanda és tal que permet a l’empresa fundada per Jensen Huang continuar generant més i més oferta, present i potencial.
Nvidia no està sola en aquest moment esplendorós per als mercats financers que permet a inversors de tot el món brindar per l’augment del seu patrimoni. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet/Google, Meta i la resta de les companyies del nou món abracen aquest moment d’eufòria al qual la resta s’endolla. A això s’hi afegeix la presumpta i renovada lluna de mel -no sabem si temporal- entre la Xina i els Estats Units. La trobada a Corea del Sud entre Donald Trump i Xi Jinping sembla -només sembla- haver establert un acord de mínims per evitar una guerra comercial a gran escala entre les dues grans potències. Que la Xina sigui el país amb més reserves de terres rares, tan necessàries per a empreses com Nvidia, són raons massa poderoses per al bocamoll nord-americà.
La borsa espanyola, que no deixa de ser un mercat lil·liputenc al costat dels grans, és una de les beneficiades de tot aquest escenari. En primer lloc, perquè dels principals mercats mundials era el que pitjors registres tenia des que va esclatar la gran crisi financera del setembre del 2008. Per relativitzar, des del gener del 2007, l’Ibex 35 s’ha revaloritzat l’11,4% davant el 875% que ho han fet l’índex Nasdaq Composite i el 263% de l’índex DAX alemany. Excepte en el cas d’Inditex, a la borsa espanyola continuen tenint el pes empreses dependents de sectors regulats, que miren amb lupa els butlletins oficials del nostre Estat i d’altres, i l’evolució dels marges d’interès: els bancs. Les entitats financeres espanyoles, just aquest any, han recuperat les pèrdues borsàries que arrossegaven des d’aquells anys que han quedat en el record. Juntament amb l’empresa de moda gallega, Santander, Iberdrola, BBVA i Caixabank suposen el 55% de la capitalització de l’Ibex 35. Des de començament d’exercici, és més que simbòlic que l’empresa que més s’ha revaloritzat, el 200%, sigui Indra, el primer accionista del qual és l’Estat amb el 28% del seu capital. Les previstes multimilionàries inversions en defensa han sigut fonamentals perquè aquest valor, fins fa uns anys residual a la borsa, aixequés el cap.
Les xifres macroeconòmiques d’Espanya, amb un creixement esperat del PIB superior al 5% el 2025, han sigut un reconeixement que ha ajudat el recorregut alcista de la borsa. Els inversors internacionals observen que Espanya, malgrat les picabaralles polítiques, funciona. Fins i tot, sense Pressupostos de l’Estat. Al costat de la crisi que pateix França i la marxa lenta que Alemanya porta posada des de fa temps, el pes d’Espanya en la cartera d’inversions dels grans fons ha augmentat.
A mesura que es corre més, pitjor és la caiguda quan ensopeguem amb un sot al camí o ens trobem amb una inesperada pedra. En el món de les inversions, el passat recent ho demostra, qualsevol alarma pot generar l’excusa per a una correcció o una estampida. Només cal estar alerta. I compte amb demanar consells a la intel·ligència artificial. No sempre l’encerta.
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris