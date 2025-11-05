Opinió | TRIBUNA
La comunicació forma part de la recerca
Les temperatures rècord del passat estiu i els successius avisos de salut pública han deixat clar que el canvi climàtic ja no és només un tema ambiental: és un repte social que afecta directament la nostra salut i la manera com vivim. Les onades de calor cada cop més freqüents posen a prova especialment les persones més vulnerables com la gent gran, els infants o els temporers, que pateixen amb més intensitat els seus efectes. Davant d’aquesta realitat, saber transmetre el coneixement esdevé tan important com investigar. Els missatges institucionals poden marcar la diferència si aconsegueixen fer arribar la ciència a la ciutadania de manera clara, útil i transformadora.
És en aquest marc que s’inscriu la meva tasca com a tècnica de comunicació del projecte Hidroponent, una iniciativa liderada per la Universitat de Lleida que treballa per abordar els riscos de deshidratació associats a les onades de calor en col·lectius vulnerables. Aquesta experiència m’ha permès veure de prop com la manera d’explicar una iniciativa pot reforçar-ne el ressò, el valor social i, en definitiva, la seva eficàcia. Quan la recerca s’obre a la societat i parla el seu llenguatge, el saber deixa de ser patrimoni d’uns pocs per esdevenir una eina de transformació col·lectiva.
En aquest context, he experimentat com la comunicació esdevé una eina transversal que enllaça equips, dona veu als col·lectius vulnerables, tradueix resultats científics i reforça la legitimitat del projecte davant la societat. En àmbits de recerca, sovint es tendeix a considerar la divulgació com un afegit, una tasca secundària que arriba quan la feina «important» ja està feta. Però a Hidroponent he constatat que explicar bé allò que es fa és tan rellevant com la recerca mateixa: és el que permet que els resultats surtin dels laboratoris i tornin a la societat en forma de valor tangible.
En definitiva, donar visibilitat a la tasca comunicativa en contextos socials i científics no pot ser un afegit superficial, sinó una peça central del projecte. Necessita recursos, planificació i una estratègia que l’integri des del principi. Només així contribuirà plenament a l’èxit de la recerca i a la seva projecció pública. Fer arribar el coneixement de manera accessible i honesta no és una opció; és una responsabilitat compartida. Si volem una ciència realment útil, humana i transformadora, hem d’aprendre no només a descobrir, sinó també a explicar.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat