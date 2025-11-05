Opinió | només és una idea
Mazón no hauria de dimitir
Una de dues: o Mazón no ha dimitit pel que diu sinó per un càlcul polític, o és un individu encara més miserable del que semblava. Perquè sí, d’acord, sabem que una persona escupint el seu odi a la teva cara fa més impressió que un miler clamant a l’altra banda de la porta; i sí, el context del funeral creava una situació especialment emotiva. Però a veure: mitja dotzena de senyores escridassant-te et faran prendre la decisió que no has pres després de veure que, sota la teva responsabilitat, han mort 229 persones? Després d’haver vist els cadàvers al fang i d’haver sentit les súpliques dels que ho han perdut tot? Després d’haver estat escridassat per gent desesperada durant una visita del Rei de la qual vas fugir per cames com un covard? Després de veure desenes de manifestacions amb desenes de milers de valencians indignats exigint la teva dimissió? Després de veure, sentir i llegir dotzenes de testimonis de tragèdies personals que hauries pogut evitar amb un avís d’emergència? Després d’haver rectificat la teva versió vuit vegades, després d’haver-te barallat amb qui sap quants amics i enemics pel que s’ha dit i el que no s’ha dit, després d’haver iniciat una guerra a mort amb el govern central i d’haver fet patir durant un any la teva pròpia família? Després de suportar tot això durant un any sense flaquejar, ara resulta que mitja dotzena de dones cridant-te i exhibint un cartró et trenquen la moral, t’esquerden el cor i et fan descobrir el dolor del teu poble? O és mentida, o està pitjor del que semblava.
Fins i tot si hagués actuat raonablement bé durant les hores decisives és inevitable que hi hagués familiars desesperats escridassant-lo aquí o allà. Això passa sempre. La diferència és que , a València, no són unes quantes persones que, comprensiblement, no atenen a raons i necessiten exterioritzar la seva desesperació; no, a València hi ha milions de dits acusadors assenyalant una obscenitat. Però les senyores del cartell hi serien igual. I resulta que són les que el decideixen a fer el correcte?
O és una excusa per dimitir quan algú ha calculat que és el millor moment per al PP o és que Mazón és tan narcisista que no ha percebut la gravetat de la realitat fins que, per primer cop, en el context d’un funeral solemne, ha notat una fiblada d’emoció reveladora que l’ha portat a immolar-se com a víctima sacrificial, com a home bo que, tot i ser innocent, cau vençut, esgotat per la persistència dels malvats que el persegueixen. Si és per això que dimiteix ara i no quan tocava, hauria estat més digne continuar resistint.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment