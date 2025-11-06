Opinió | tribuna
Nova etapa a l’esport de la regió central
La força de l’esport a Catalunya no es mesura només pels triomfs o pels grans esdeveniments, sinó per la vitalitat dels seus equipaments. Els pavellons, les piscines, els camps i les pistes són molt més que espais per competir: són llocs on la comunitat es retroba, on infants i joves creixen en valors, i on la salut, la inclusió i la cohesió social prenen forma. Per això, el Pla de xoc per a la millora de la Xarxa Bàsica d’instal·lacions esportives públiques de Catalunya 2025-2029 no és només un projecte d’inversió: és una aposta per la dignitat dels espais que donen vida a l’esport arreu del país.
Amb una dotació de 120 milions d’euros, el pla és el més ambiciós en matèria d’infraestructures esportives públiques de les darreres dues dècades. Té un objectiu clar: assegurar que les instal·lacions esportives siguin modernes, segures, accessibles i sostenibles. I ho fa amb una mirada territorial i equitativa, cooperant amb ajuntaments, consells comarcals i diputacions per garantir que cap municipi, per petit que sigui, quedi enrere.
A la Catalunya Central, aquesta mirada pren una dimensió especialment significativa. Els equipaments esportius són sovint el cor dels municipis, el punt de trobada de la vida col·lectiva. Renovar-los vol dir preservar aquest esperit, adaptar-lo als nous temps i garantir que cada poble i ciutat disposi d’espais que fomentin la salut, la convivència i l’orgull de pertinença. Cada inversió, cada actuació, és una empremta de futur que connecta l’esport amb la vitalitat social i econòmica del territori.
El Govern vol que aquesta transformació sigui compartida. El Pla de xoc neix d’un procés participatiu amb els agents esportius del territori, i es desplega amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i innovació. Es tracta d’un esforç col·lectiu per modernitzar, digitalitzar i fer més eficient el parc esportiu català, amb un cens de més de 20.000 instal·lacions, moltes de les quals necessiten una renovació urgent.
La modernització dels equipaments és també una política de país. No només millora la qualitat de les infraestructures, sinó que reforça el teixit social i econòmic local, promou l’activitat física com a prescripció de salut i contribueix a reduir l’impacte ambiental. És un exemple clar de com l’esport pot ser una eina de transformació territorial i social, alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
El nou Pla de xoc i la futura Llei de l’Esport i l’Activitat Física comparteixen una mateixa visió: fer de l’esport un motor de país, arrelat al territori i compromès amb el benestar col·lectiu. En aquest camí, la Catalunya Central hi té molt a dir i molt a guanyar. Perquè en cada instal·lació que es renova hi ha una aposta per la igualtat d’oportunitats, per la cohesió, i per un futur on l’esport continuï essent un punt de trobada, orgull i esperança.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa