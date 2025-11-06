Opinió | miralls
Tornar el sentit comú a la política
N’hi ha que creuen tenir la resposta, però s’equivoquen. Els que contesten ràpid a la pregunta de com recuperar la confiança en la política i en les institucions és que s’han convertit al populisme. Encara que la mar de fons afavoreixi la globalització, cada estat ha de pensar en les seves pròpies fórmules magistrals per sortir del desencís. A menys de vint dies del cinquantè aniversari de la mort de Franco, tothom ha d’analitzar per què hem arribat al punt que l’extrema dreta sigui la que es fa escoltar més del que caldria. Del desencís actual, ni el mag Pedro (Sánchez) serà capaç d’inventar-se un nou truc per capgirar-lo. Ell encara no fa miracles.
Malgrat que l’estat espanyol és al capdavant de diferents indicadors econòmics europeus, aquest dimarts l’Eurostat ha avançat que és el tercer país per la cua quant a risc de pobresa dels seus treballadors, amb un 11,2%, tres punts per sobre de la mitjana de la UE. Una part substancial de les persones que avalen el discurs de l’extrema dreta són i seran, justament treballadors que, amb el seu sou o subsidi no arriben a final de mes. Uns per raons purament econòmiques, altres perquè els sedueixen els discursos populistes. No ajuda el tacticisme dels partits, massa pendents del seu melic.
La realitat ens diu que a Catalunya mai no hi havien viscut més de 8 milions de persones. Més ciutadans i també més turistes sense que ningú hagi previst que faria falta més habitatge. Ni tampoc que la coalició de govern de Madrid seria incapaç de posar en circulació les desenes de milers de pisos dels grans fons d’inversió i dels bancs. El govern progressista amb Sumar al Consell de Ministres tampoc no sap com fer possible que els més de 25.000 milions de beneficis que porta acumulada la banca durant els tres primers trimestres permetin reduir la pobresa d’una part de la població. Sabem que els bancs són òrgans, jurídicament, privats i, per tant, el seu primer objectiu és la rendibilitat. Sabem, tanmateix, que va ser la ciutadania que els va salvar de la darrera gran crisi.
La realitat diària ens recorda que falten metges, quan les institucions sabien des de fa anys que la generació boomer entrava en procés de jubilació. Ningú no va planificar quan tocava. En els darrers anys, veient la desafecció i la intenció de vot cap a l’extrema dreta, hi ha hagut institucions que diuen avançar en la reducció de la burocràcia. Ni pagesos, ni mestres, ni empresaris, ni ciutadania toquen les campanes en senyal d’alegria.
Revertir la confiança ha de ser possible a partir de discursos i polítiques dissenyades amb lògica, sentit comú i pensant en el benefici social, on la societat no estigui segregada entre els que cada dia són més rics i els que són més pobres. Les receptes populistes que ens envien des dels Estats Units i altres països no ens convenen, per molt que hi hagi sectors joves que se sentin atrets pels aires dictatorials i demagògics.
