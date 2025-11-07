Opinió | només és una idea
Una mica de Trump hauria salvat el món
Les coincidències ens inspiren. Ens diuen que una sincronització diferent dels fets hauria generat un món alternatiu i que, per tant, res no està escrit. Aquesta setmana, coincidint amb el primer aniversari de la seva victòria, Trump ha perdut per primer cop una elecció sent president, i Dick Cheney, el vicepresident més poderós i tòxic del segle XX, ha mort just quan es compleixen 25 anys dels fets que li van permetre ascendir al càrrec i portar el món en una direcció que hauria estat completament diferent si Al Gore hagués estat un polític de l’era de Trump. Paradoxalment, és possible que, amb un Gore una mica Trump, ara tindríem un món millor. Però llavors no se sabia.
Els faig memòria. Novembre del 2000. La pugna electoral entre George Bush fill i Al Gore depèn d’un resultat ajustadíssim a Florida, el qual depèn d’uns pocs centenars de paperetes anomenades ‘papallona’ dissenyades d’una manera que va fer que milers de votants marquessin la casella de Pat Buchanan pensant que estaven assenyalant la de Gore. Inicialment, Gore admet la victòria de Bush, però rectifica i demana al Tribunal Suprem de Florida un recompte a mà dels districtes clau. El tribunal ho autoritza. Bush apel·la al Suprem de Washington, el qual, sorprenentment, ordena al de Florida aturar els recomptes al·legant que no hi pot haver vots comptats només una vegada i vots comptats dues vegades. Gore hauria pogut tornar al Suprem de Florida i demanar un recompte a tot l’estat per esquivar l’argument del Suprem de Washington, però no ho fa. Després d’uns dies de tensió, decideix que el més honorable és deixar-ho estar. En un discurs molt elevat, afirma que espera que la seva decisió eviti un daltabaix institucional i generi «un nou terreny comú» al país. La seva decisió va posar al poder un home illetrat i una banda de fanàtics que, amb la seva reacció a l’11-S, van desfermar mil dimonis que van fer el món molt pitjor del que era i del que hauria estat si l’inquilí de la Casa Blanca hagués estat el ponderat i il·lustradíssim Gore.
Avui, lamentablement, la política és un escorxador on es juga amb les normes de Trump: no admetis mai errors o derrotes, lluita a mort, menteix, mossega, omple l’escenari, capta tota l’atenció costi el que costi, trenca el que calgui. L’honor és un càncer. Amb aquestes normes, Gore hauria apel·lat fins a l’infinit. Un estudi posterior va concloure que, amb un recompte general de tota Florida, hauria guanyat Gore. Va perdre per 537 vots.
