Opinió | EL CROQUIS
Elecció als EUA i retorn reial
Sorpresa política majúscula als Estats Units: a les eleccions que s’acaben de celebrar a Nova York ha perdut el candidat del partit republicà que tenia el suport de Donald Trump i ha guanyat el candidat demòcrata Zohran Mamdani, que s’autodefineix com a «socialista demòcrata» un qualificatiu ben poc habitual als Estats Units. La majoria dels comentaristes polítics americans atribueixen el seu èxit a les propostes concretes que ha defensat en la seva campanya electoral, adreçades directament als votants dels sectors més populars i no pas a les classes socials més altes des del punt de vista econòmic que són, evidentment, les que donen més suport polític a Donald Trump. És de suposar que la seva reacció serà considerable i que els atacs i les desqualificacions a la nova administració demòcrata de Nova York seran continus, que és l’actitud habitual de Trump respecte dels polítics que no són de la seva corda. A més, aquests dies s’ha difós una altra mostra de les maneres insòlites de pensar i de fer de Trump: ara ha decidit eliminar el vot per correu als Estats Units, perquè diu que produeix un frau massiu i que no existeix a altres països. Una evidència més del seu desconeixement de la realitat.
És realment sorprenent llegir alguns dels comentaris que s’estan publicant sobre les memòries de Joan Carles I, que de moment s’han editat a França i que sembla que no passaran la frontera fins al proper desembre. Pel que se’n sap, i com era d’esperar, Joan Carles defensa la seva posició, es desvincula de tots els embolics polítics i considera que va ser forçat a «exiliar-se a Abu Dhabi», que sempre ha considerat com una mena d’empresonament. Tot plegat fa pensar que té la intenció d’intentar tornar de manera definitiva i de recuperar la consideració de rei d’Espanya. Seria acceptat majoritàriament? És difícil de saber-ho. Allò que no té dubte és que a les terres catalanes els monàrquics són absolutament minoritaris. I que per tant, al nostre país no trobaria pas gaire suport.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»