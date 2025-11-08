Opinió | a tort i a dret
Un pavelló per a l’orgull de Manresa
Manresà tindrà un Nou Congost remodelat amb prestacions de pavelló nou, amb 1.500 localitats més i notables millores en vestidors, equipaments i serveis, per tal que el primer equip del Bàsquet Manresa, més conegut pel nom del patrocinador Baxi, jugui en un recinte digne de l’elit del bàsquet espanyol a la que pertany i de les competicions europees per a les que es classifica. Fer-lo realitat no serà una operació barata, i a l’hora de finançar-lo la ciutat comptarà amb l’ajuda d’altres administracions, però tot i això l’Ajuntament carregarà amb una part important del cost, i ho farà amb els diners d’uns pressupostos municipals alimentats bàsicament per les contribucions de tots els ciutadans. I això inclou tant els abonats del Baxi que van a veure els seus partits amb fidel devoció, com els que sense aquesta dedicació el segueixen per afició esportiva o per orgull de ciutat (o totes dues coses alhora), i també els que tenen un interès més aviat tebi, quan no inexistent, per les seves victòries i derrotes. Hi ha un notable consens entorn del fet que l’equip i el club són un formidable ambaixador de la ciutat i fins i tot s’ha dut a terme algun estudi que quantifica el valor econòmic que suposa per a la marca Manresa, de manera que l’Ajuntament, com a gestor dels interessos col·lectius, té el deure de posar-li les coses fàcils al club i contribuir a evitar que les mancances del recinte li suposin problemes, però al mateix temps ha de vetllar perquè el pavelló renovat sigui sentit com a directament útil per a més manresans que els qui hi van quan toca a animar l’equip i a alegrar-se de les seves victòries. El Nou Congost renovat serà més motiu d’orgull manresà com més sigui vist com un equipament de tota la ciutat, pel cap baix en igual mesura que com a escenari dels partits de l’entitat que més l’utilitza i sense la qual no existirien ni l’ampliació ni tant sols l’actual pavelló del 1992. L’esport manresà no s’esgota el el Baxi i un recinte amb milers de localitats és un actiu que amb imaginació i bona gestió pot acollir importants activitats socials, culturals i del món de l’espectacle, en el ben entès que el projecte haurà tingut en compte les necessitats específiques d’aquesta línia d’utilització, per exemple en temes de sonorització. Un pavelló de titularitat pública ha de voler i poder acollir els esdeveniments que mereix una ciutat de vuitanta mil habitants i que altrament potser no arribarien.
