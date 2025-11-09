Opinió
Anna Grau
Mamdani, un ‘mini-Obama’
És tot actitud. Com quan va guanyar Barack Obama i The New York Times va celebrar a cinc columnes que s’havien «trencat» les barreres racials als Estats Units. Doncs no. Barack Obama, com Zohran Mamdani, era jove, era guapo, comunicava com els déus i era ètnicament provocador. Però no descendia pas de Martin Luther King ni d’esclaus. El seu pare era un africà de bona família becat pels Kennedy per estudiar a Harvard. La seva mare era blanca i de Hawaii.
No tenia experiència política i això es va notar en la seva carismàtica però erràtica presidència. Li van prendre el pèl a Wall Street i amb les primaveres àrabs. La seva anhelada reforma de la sanitat va quedar en el que va quedar. La seva gran aportació, hi insisteixo, va ser l’actitud. El país venia simbòlicament malferit del profund descrèdit de Bush fill. Obama els va donar orgull i bona presència. Per una estona, va semblar que ser americà tornava a ser cool. Va connectar amb joves i blocaires.
Zohran Mamdani és un mini-Obama per a Nova York, adaptat als nous temps. Diu que és socialista. Com si proclamar-se socialista als Estats Units fos gaire diferent de proclamar-se Sagitari. Això de ser musulmà: ho és d’una manera molt descansada, molt woke. Fill d’un admirador d’Eduard Said i d’una directora de cinema, la bona notícia és que Mamdani no representa Hamàs ni els Germans Musulmans, sinó una casta acadèmica molt acomodada, per no dir apoltronada, que sense manies ha empalmat post-sovietisme il·lustrat amb antisemitisme de saló. Total, mentre els morts els posin els altres.
Recordin això que els dic: la banalitat es paga. Tot i que, per acabar amb una nota amable, no es pot negar que la victòria de Mamdani suposa una gran botifarra a Donald Trump. També un reconeixement que la ferida de l’11-S es pot tancar. Només que això últim jo crec que és més mèrit de la soferta grandesa oculta d’una societat, l’americana, a la qual potser hauríem de mirar amb menys condescendència i amb més respecte.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós